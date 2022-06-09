الخيول لعلاج أعراض ما بعد كورونا

الأولى من نوعها.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية للتجارة الحرة هي الأولى من نوعها مع بلد عربي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وجعل "الشركات تصل مباشرة إلى الأسواق وتستفيد من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية".