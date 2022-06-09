 الخيول لعلاج أعراض ما بعد كورونا | مسائية DW | DW | 09.06.2022

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مسائية DW

الخيول لعلاج أعراض ما بعد كورونا

التعامل مع الخيول يساعد الذين يعانون من أعراض ما بعد كورونا في الولايات المتحدة. في حلقة اليوم سنتعرف على نجاح هذه الطريقة للعلاج وعودة الكثيرين للحياة الطبيعية.

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