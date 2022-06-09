الخيول لعلاج أعراض ما بعد كورونا

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التعامل مع الخيول يساعد الذين يعانون من أعراض ما بعد كورونا في الولايات المتحدة. في حلقة اليوم سنتعرف على نجاح هذه الطريقة للعلاج وعودة الكثيرين للحياة الطبيعية.
يأمل منتخب تونس في فكّ عقدة منتخب بوركينا فاسو، وتحقيق انتصاره الأول على منتخب "الخيول"، بينما يحاول منتخب الكاميرون تخفيف آلام جماهيره الحزينة إثر حادث التدافع الأليم عندما يواجه منتخب غامبيا في دور الثمانية.
وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية للتجارة الحرة هي الأولى من نوعها مع بلد عربي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وجعل "الشركات تصل مباشرة إلى الأسواق وتستفيد من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية".
بسبب العقوبات الغربية على روسيا، لا تحقق العلامات التجارية الغربية الفاخرة مبيعات في روسيا ما يحرمها من سوق يُقدر بالمليارات. إزاء ذلك، بدأت بيوت الأزياء الغربية في طرق أبواب الأسواق شرقا لتعويض الخسائر.
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقات تأديبية بشأن مباراة منتخبي البرازيل والأرجنتين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي توقفت وسط ظروف هزلية، معربا عن "أسفه إزاء المشاهد التي سبقت توقف المباراة".
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