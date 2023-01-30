الخيال العلمي والذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ChatGPT.. هل تسود الآلات عالمنا يوماً ما؟

أثار برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد ChatGPT الكثير من الأسئلة حول مستقبل تلك التقنيات كما أثار الكثير من الجدل والمخاوف بشأن النواحي الأخلاقية لاستخداماته.. فما هو هذا البرنامج؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتسع قدراته؟