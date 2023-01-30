 الخيال العلمي والذكاء الاصطناعي | كليك | DW | 30.01.2023

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كليك

الخيال العلمي والذكاء الاصطناعي

يستخدم المخرج فابيان ستيلزر أدوات الذكاء الاصطناعي لإنجاز صور لأفلامه انطلاقا من المعلومات النصية. كما يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في إنجاز الأصوات والموسيقى. ثم يقوم بدمج ما تخلقه برامج الذكاء الاصطناعي الفردية في قصة فيلم.

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