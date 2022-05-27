 الخوف والعنف ينتشران في دارفور بعد مقتل المئات | DW الأخبار | DW | 28.05.2022

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DW الأخبار

الخوف والعنف ينتشران في دارفور بعد مقتل المئات

تصاعد التوتر في إقليم دارفور، وأعمال العنف الأخيرة تودي بحياة حوالي 300 شخص في ولاية غرب دارفور. وتشير أصابع الاتهام إلى ميليشيات الجنجويد المدعومة من النخبة العسكرية الحاكمة في السودان.

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