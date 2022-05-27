الخوف والعنف ينتشران في دارفور بعد مقتل المئات

سقوط ضحايا بالعشرات في أعمال عنف جديدة في دارفور

سقط ضحايا بالعشرات بين قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية ببلدة كرينك في ولاية غرب دارفور السودانية، وفقا لما ذكره متحدث باسم جماعة للاجئين، في أحدث تصعيد لمثل هذه الحوادث في المنطقة التي تمزقها حرب دامية منذ عقود.