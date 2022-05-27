الخوف والعنف ينتشران في دارفور بعد مقتل المئات

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تصاعد التوتر في إقليم دارفور، وأعمال العنف الأخيرة تودي بحياة حوالي 300 شخص في ولاية غرب دارفور. وتشير أصابع الاتهام إلى ميليشيات الجنجويد المدعومة من النخبة العسكرية الحاكمة في السودان.
سقط ضحايا بالعشرات بين قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية ببلدة كرينك في ولاية غرب دارفور السودانية، وفقا لما ذكره متحدث باسم جماعة للاجئين، في أحدث تصعيد لمثل هذه الحوادث في المنطقة التي تمزقها حرب دامية منذ عقود.
صدامات عرقية تجددت في إقليم دارفور السوداني بين مجموعات متناحرة. هذا العنف هو نتيجة لأزمات متراكمة وظروف صعبة في الإقليم، نتعرف على تفاصيلها وخلفيات الصراع في دارفور، الذي سيبقى متأزما طالما استمر الحكم العسكري.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها جراء ارتفاع ضحايا أعمال العنف في غرب دارفور بالسودان ودعت إلى فتح تحقيق عاجل. وارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات الأخيرة بين القبائل العربية وغير العربية إلى أكثر من 200 قتيل وقرابة 100 جريح.
دفع قائد سابق لميليشيا الجنجويد ببراءته من جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فظائع ارتكبت في دارفور. المحاكمة هي الأولى لمشتبه به وتبعث بارقة أمل في ملاحقة المتورطين وإنصاف الضحايا.
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