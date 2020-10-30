 الخوف من عدوى كورونا يسلب النوم من العيون | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 31.10.2020

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صحة

الخوف من عدوى كورونا يسلب النوم من العيون

بينما يعيش قسم من الناس حياتهم بشكل شبه طبيعي رغم جائحة كورونا، هناك قسم يعاني من خوف وقلق يصل لحد هروب النوم من أعينهم. كيف ذلك؟ خبير ألماني يوضح.

صورة رمزية للقلق وعدم القدرة على النوم

القلق والخوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا يحرم كثيرين من النوم

قال البروفيسور غيورغ نيليوس، مدير المستشفى الإنجيلي لأمراض الرئة في وسط مدينة إيسن غربي ألمانيا، إن الخوف من عدوى كورونا سلب النوم من عيون الكثير من الناس، ولاسيما الذين يعانون من عوامل مخاطر صحية.

مختارات

تتوالى أخبار التجارب التي تقوم بها دول عديدة عبر العالم، لدراسة فعالية بعد اللقاحات ضد كورونا ومن بينها لقاح ألماني تتم تجربته في البرازيل. وتحقق شركة بيونتيك نتائج جيدة ما يعطي الأمل في الحصول على لقاح قبل نهاية العام!

تشهد أمريكا ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا على نحو جعل المستشفيات على وشك بلوغ أقصى طاقتها، فيما سجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات جديدة بالفيروس في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، منذ بدء الجائحة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال نيليوس: "أرى هذا أيضا خلال تقديمي للاستشارات الطبية، فهناك أصحاب التاريخ المرضي الذين يساورهم قلق كبير". وأضاف نيليوس: "وهنا يوجد مستوى أعلى بشكل واضح للخوف، وبطبيعة الحال فإن لهذا الأمر تأثيراته على النوم".

تجدر الإشارة إلى أن نيليوس واحد من رؤساء المؤتمر السنوي الرقمي للجمعية الألمانية لأبحاث وطب النوم، والمنعقد في الفترة بين 29 حتى 31  تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وفي هذا الصدد، أشار العالم، المتخصص في طب الرئة والنوم، إلى دراسة متواصلة على مستوى ألمانيا عبر الإنترنت بقيادة الأخصائية النفسية مادلينه هتكامب من جامعة دويسبورغ-إيسن، وهي الدراسة التي تشمل أكثر من 16 ألف شخص.

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية "سليب ميدسين/طب النوم"، فإن نحو 13٫5 بالمئة من المشاركين في الدراسة قالوا بعد فترة وجيزة من حدوث إغلاق كورونا، في منتصف آذار/ مارس الماضي، إنهم يعانون من "ترد واضح في جودة النوم"، فيما قال 7٫2 بالمئة من المشاركين إنهم يعانون مخاوف عامة (قلق).

ورصدت الدراسة تراجع هذه القيم مع تراجع أعداد الإصابات بكورونا، وقال نيليوس إن من المرجح أن تعاود المخاوف الزيادة مرة أخرى مع الارتفاع الراهن في أعداد الإصابات الجديدة.

 

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بلجيكا: مستشفيات تترنح تحت ضغط كورونا

ف.ي  (د ب أ)

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