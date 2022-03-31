الخوف من القوة العسكرية الروسية - مولدوفا والحرب في أوكرانيا

المساعدة الكبيرة من سكان مولدوفا هي بمثابة مواساة لهؤلاء اليائسين. هنا، في واحدة من أفقر البلدان في أوروبا، يضع الكثيرون شققهم الصغيرة تحت تصرف اللاجئين، ويفتح آخرون، مثل أناتولي بوتنارو، فنادقهم وشققهم السياحية للاجئين، مجانًا. يواصل عماله العمل، علماً أنه بدون عائدات لن يكون هناك أجرٌ لهم. يقول بوتنارو: "من يدري، قد نضطر أيضا للفرار، إذا استمر ذلك الجنون في البلد المجاور‫".‬‬‬ في الواقع، العديد من سكان مولدوفا يخشون تدخلا عسكريا روسيا منذ بداية الحرب. فجمهورية مولدوفا كانت أيضاً جزءاً من الاتحاد السوفيتي. منطقة ترانسنيستريا الواقعة في شرق البلاد على الحدود مع أوكرانيا، انفصلت عن مولدوفا عام 1992، وحظيت بدعم من موسكو منذ ذلك الحين. فماذا لو واصل الجيش الروسي تقدمه الآن؟ هذا سؤال يطرحه العديد من سكان مولدوفا على أنفسهم. ومن بينهم ليليا بريهاف، رئيسة بلدية قرية غورا بيكولوي التي تقع مباشرة على نهر دنيستر الحدودي. من هنا دخل اللاجئون الأوائل من أوكرانيا إلى البلاد، والآن قد يحدث ما لم يكن في الحسبان: فالأشخاص الذين يقدمون بسخاء كل ما لديهم، قد يصبحون قريباً لاجئين أيضا.‬