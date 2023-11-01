  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالتغيرات المناخية
العالم الرقميعالمي

الخوارزميات - خطر غير مأمون العواقب

١٠ نوفمبر ٢٠٢٣

تحدّد الخوارزميات حياتنا بشكل متزايد وغالبا ما تتخذ قرارات بالغة الأهمية. للوهلة الأولى قد تبدو غير قابلة للإفساد وعادلة. لكنها مدموغة بالأحكام المسبقة لمبرمجيها ومستخدمي الإنترنت.

https://p.dw.com/p/4YeZF

غالبا ما تخلق عالما غير عادل: ماذا يحدث إن أعطينا هذه الأنظمة الخوارزمية المزيد من المهام؟ لتقرر مثلا إن كنا محط ثقة للحصول على القروض، أو أن لدينا الحق في الحصول على المعونة الاجتماعية، أو اتخاذ قرار أي شريك حياة يناسبنا فعلا؟ خلف الكواليس تتخذ الخوارزميات قرارات حول حياتنا دون علمنا. الأمل الأصلي هو أن كونها أكثر كفاءة واستخدامها لمنطق بارد سيزيلان أسباب الأخطاء البشرية. لكن إذا نظرنا لما وراء واجهة الذكاء الاصطناعي، فسنجد صورة مختلفة تماما، بل ومزعجة تقريبا. يسلط هذا الفيلم الضوء على أشخاص تضرروا من استخدام الخوارزميات، مثل ماري التي تم استدراجها عبر خوارزميات موقع يوتوب لتصاب لاحقا بمرض فقدان الشهية العصبي. أو ماكارينا التي اضطرت للاختباء لمدة ستة أعوام، بسبب أن خوارزمية اعتبرت أنها لا تواجه خطرا، بينما ظل زوجها العنيف طليقا. وكذلك ديريا التي انهار زواجها وأصبحت بلا مأوى مع أطفالها لأن خوارزمية اعتبرتها محتالة. قرارات اتخذتها برامج ذكاء اصطناعي أدّت لعواقب وخيمة، لكن مصادر الخطأ لا يمكن أن تُعزى، إذا أمعنّا النظر، للخوارزميات في حد ذاتها، بل للمطورين وزبائنهم. ماذا يحدث إن أعطينا هذه الخوارزميات المزيد من المهام؟ يتحدث في هذا الفيلم الوثائقي إضافة للمتضررين من الخوارزميات، باحثون ومدراء وكاشفو فساد وسياسيون وفنانون.

تخطي إلى الجزء التالي قصص مشابهة من عالمي

قصص مشابهة من عالمي

Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي المزيد من العالم الرقمي من أرجاء العالم

المزيد من العالم الرقمي من أرجاء العالم

SHIFT - twin

عمليات جراحية أقل بفضل تقنية التوأم الرقمي

في مستشفى الأطفال في بوسطن، قد تقل العمليات الجراحية، وذلك بفضل التوأم الرقمي للقلب.
العالم الرقمي١٢ فبراير ٢٠٢٤02:40 دقيقة
SHIFT - smartwatch

كيف تقيس الساعة الذكية نبضات القلب؟

تستخدم الساعات الذكية مستشعرًا بصريًا لتسجيل نبضات القلب. ولكن كيف تعمل بالضبط؟
العالم الرقمي١٢ فبراير ٢٠٢٤01:50 دقيقة
SHIFT - aipin

نصائح صحية من الذكاء الاصطناعي: هل هي مفيدة أم لا؟

تغذية أكثر وعياً بفضل مساعدي الذكاء الاصطناعي؟ هل يمكن لجهاز Ai Pin أن يساعدنا على عيش حياة أكثر صحة؟
العالم الرقمي١٢ فبراير ٢٠٢٤02:49 دقيقة
المزيد
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Sendungslogo "DokFilm" arabisch

وثائقي

أفلام وثائقية وريبورتاجات يومية من ألمانيا وسائر أنحاء العالم في دائرة الضوء. بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة. تنوع في المواضيع ومشاهد رائعة وصور شيقة. أفلام وثائقية مدتها نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة.

الانتقال إلى برنامج وثائقي