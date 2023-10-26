 الخوارزميات - خطر غير مأمون العواقب | تقارير جديدة | DW | 26.10.2023

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تقارير جديدة

الخوارزميات - خطر غير مأمون العواقب

تحدّد الخوارزميات حياتنا بشكل متزايد وغالبا ما تتخذ قرارات بالغة الأهمية. للوهلة الأولى قد تبدو غير قابلة للإفساد وعادلة. لكنها مدموغة بالأحكام المسبقة لمبرمجيها ومستخدمي الإنترنت.

DW Dokumentationen | Algorithmen - Die unberechenbare Gefahr

DW Dokumentationen | Algorithmen - Die unberechenbare Gefahr

غالبا ما تخلق عالما غير عادل: ماذا يحدث إن أعطينا هذه الأنظمة الخوارزمية المزيد من المهام؟ لتقرر مثلا إن كنا محط ثقة للحصول على القروض، أو أن لدينا الحق في الحصول على المعونة الاجتماعية، أو اتخاذ قرار أي شريك حياة يناسبنا فعلا؟ خلف الكواليس تتخذ الخوارزميات قرارات حول حياتنا دون علمنا. الأمل الأصلي هو أن كونها أكثر كفاءة واستخدامها لمنطق بارد سيزيلان أسباب الأخطاء البشرية. لكن إذا نظرنا لما وراء واجهة الذكاء الاصطناعي، فسنجد صورة مختلفة تماما، بل ومزعجة تقريبا. 

DW Dokumentationen | Algorithmen - Die unberechenbare Gefahr

يسلط هذا الفيلم الضوء على أشخاص تضرروا من استخدام الخوارزميات، مثل ماري التي تم استدراجها عبر خوارزميات موقع يوتوب لتصاب لاحقا بمرض فقدان الشهية العصبي. أو ماكارينا التي اضطرت للاختباء لمدة ستة أعوام، بسبب أن خوارزمية اعتبرت أنها لا تواجه خطرا، بينما ظل زوجها العنيف طليقا. وكذلك ديريا التي انهار زواجها وأصبحت بلا مأوى مع أطفالها لأن خوارزمية اعتبرتها محتالة. 

DW Dokumentationen | Algorithmen - Die unberechenbare Gefahr

 

قرارات اتخذتها برامج  ذكاء اصطناعي أدّت لعواقب وخيمة، لكن مصادر الخطأ لا يمكن أن تُعزى، إذا أمعنّا النظر، للخوارزميات في حد ذاتها، بل للمطورين وزبائنهم. ماذا يحدث إن أعطينا هذه الخوارزميات المزيد من المهام؟ يتحدث في هذا الفيلم الوثائقي إضافة للمتضررين من الخوارزميات، باحثون ومدراء وكاشفو فساد وسياسيون وفنانون. 
 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 03:15 UTC
الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 11:15 UTC
الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 15:15 UTC
الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 07:15 UTC
الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 18:03 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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