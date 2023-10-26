الخوارزميات - خطر غير مأمون العواقب

غالبا ما تخلق عالما غير عادل: ماذا يحدث إن أعطينا هذه الأنظمة الخوارزمية المزيد من المهام؟ لتقرر مثلا إن كنا محط ثقة للحصول على القروض، أو أن لدينا الحق في الحصول على المعونة الاجتماعية، أو اتخاذ قرار أي شريك حياة يناسبنا فعلا؟ خلف الكواليس تتخذ الخوارزميات قرارات حول حياتنا دون علمنا. الأمل الأصلي هو أن كونها أكثر كفاءة واستخدامها لمنطق بارد سيزيلان أسباب الأخطاء البشرية. لكن إذا نظرنا لما وراء واجهة الذكاء الاصطناعي، فسنجد صورة مختلفة تماما، بل ومزعجة تقريبا.

يسلط هذا الفيلم الضوء على أشخاص تضرروا من استخدام الخوارزميات، مثل ماري التي تم استدراجها عبر خوارزميات موقع يوتوب لتصاب لاحقا بمرض فقدان الشهية العصبي. أو ماكارينا التي اضطرت للاختباء لمدة ستة أعوام، بسبب أن خوارزمية اعتبرت أنها لا تواجه خطرا، بينما ظل زوجها العنيف طليقا. وكذلك ديريا التي انهار زواجها وأصبحت بلا مأوى مع أطفالها لأن خوارزمية اعتبرتها محتالة.

قرارات اتخذتها برامج ذكاء اصطناعي أدّت لعواقب وخيمة، لكن مصادر الخطأ لا يمكن أن تُعزى، إذا أمعنّا النظر، للخوارزميات في حد ذاتها، بل للمطورين وزبائنهم. ماذا يحدث إن أعطينا هذه الخوارزميات المزيد من المهام؟ يتحدث في هذا الفيلم الوثائقي إضافة للمتضررين من الخوارزميات، باحثون ومدراء وكاشفو فساد وسياسيون وفنانون.



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DW عربية

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