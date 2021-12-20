 الخوارزميات تقرر بدلا من الإنسان | كليك | DW | 20.12.2021

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كليك

الخوارزميات تقرر بدلا من الإنسان

تقرر الخوارزميات بشكل متزايد ما إذا كنا سنحصل على قرض أو مكافآت من شركة التأمين الصحي. وهذا يعتمد أيضًا على البيانات التي نتركها وراءنا على الإنترنت.

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