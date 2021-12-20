الخوارزميات تقرر بدلا من الإنسان

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تقرر الخوارزميات بشكل متزايد ما إذا كنا سنحصل على قرض أو مكافآت من شركة التأمين الصحي. وهذا يعتمد أيضًا على البيانات التي نتركها وراءنا على الإنترنت.
يتم استقراء استطلاعات الرأي وتوقعات الانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي باطراد. ما مدى الوثوق بهذه الطرق مقارنة بالطرق التقليدية؟ هل يمكن للتنبؤات غير الصحيحة أن تؤثر على سلوك الناخبين وآرائهم؟ هل بياناتنا آمنة؟
حقق عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك أرباحا قياسية خلال جائحة كورونا ما أثار دعوات لتحملها مسؤولياتها خاصة حيال الخصوصية والضرائب وهو ما كان محور النقاش خلال مؤتمر "re:publica" الرقمي في برلين هذا العام.
يجب ألا تكون شركات الانترنت الكبرى قادرة على فحص بيانات وسلوك مستخدمي الإنترنت بشكل كامل. هذا ما أراده السياسيون الأوروبيون. لكن قانون حماية البيانات الأوروبي بدلاً من أن يقوم بتقييد عمالقة الإنترنت، كان له تأثير معاكس.
ستجرى الانتخابات في ألمانيا هذا الشهر تزامنا مع الجدل حول المستقبل الرقمي. فهل تطلق الحكومة المقبلة ثورة التحول الرقمي؟ وما التوقعات حيال مستقبل الرقمنة في ألمانيا؟ وما موقف الأحزاب؟ ولماذا تخلفت ألمانيا عن سباق الرقمنة؟
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