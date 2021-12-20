الخوارزميات تقرر بدلا من الإنسان

هل يجعل قانون حماية البيانات الأوروبي من فيسبوك وغوغل "سادة الانترنت"؟

يجب ألا تكون شركات الانترنت الكبرى قادرة على فحص بيانات وسلوك مستخدمي الإنترنت بشكل كامل. هذا ما أراده السياسيون الأوروبيون. لكن قانون حماية البيانات الأوروبي بدلاً من أن يقوم بتقييد عمالقة الإنترنت، كان له تأثير معاكس.