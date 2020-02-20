 الخليفي يعتبر اتهامه بالفساد من القضاء السويسري ″دون أساس″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.02.2020

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الخليفي يعتبر اتهامه بالفساد من القضاء السويسري "دون أساس"

وجه ممثلو الادعاء السويسري اتهامات للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تتعلق بمنح حقوق إعلامية خاصة ببطولات دولية. الخليفي رد قائلا إن هذه الاتهامات "دون أساس".

ناصر الخليفي، الشخصية الرياضية القطرية المقربة من الأمير وصف التهمة الموجهة إليه بأنها دون أساس.

ناصر الخليفي، الشخصية الرياضية القطرية المقربة من الأمير وصف التهمة الموجهة إليه بأنها "دون أساس".

اتهم القضاء السويسري الخميس (20 فبراير/ شباط 2020) رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسيناصر الخليفي والامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية، اعتبرها القطري "دون أساس".

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان ان الشخصين "على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات".

ويتهم القضاء فالك، الرجل الفرنسي القوي سابقا في عهد السويسري جوزيف بلاتر، بـ"قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الادارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق". فيما اتُهم الخليفي رئيس مجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية القطرية ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ"التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة"، كما اتهم الرجل الثالث بـ"الرشوة".

مختارات

ذكرت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان يستحوذ على تفكير فريق باريس سان جيرمان. فحسب تلك المصادر يضع فريق العاصمة الفرنسي زيدان كخيار أول في حال فشل توماس توخل في اعتلاء منصات التتويج نهاية الموسم الحالي. (10.01.2019)

يبدو أن السيل بلغ الزبى لدى الألماني توماس توخل بعد هزيمة فريقه باريس سان جيرمان أمام ليل بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم. توخل وأمام الصحفيين يحمل المسؤولية ضمنيا لرئيس النادي، ومشادة كلامية مع كيليان مبابي. (15.04.2019)

وكان الخليفي وفالك قد خضعا مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي لاستجواب من قبل الادعاء الذي وصفها بأنها "جلسات استماع نهائية" في التحقيقات الجنائية التي بدأت في آذار/مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة "بي إن سبورت" حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.

ويعد الخليفي أحد أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالميا. وهو يتبوأ منصب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة "بي إن" الرياضية، كما يرأس نادي باريس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011. يعرف عنه أيضا قربه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضا رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.

واعتبرت مصادر مقربة من الخليفي ان الاتهامات الموجهة إليه "عبثية"، مشيرة إلى أن الحقوق التلفزيونية موضع التحقيق لا ترتبط سوى بمنطقة الشرق الأوسط ودول المغرب، حيث لا تواجه مجموعة بي إن أي منافسة. لماذا سيعمد ناصر الخليفي إلى إفساد معنيين بالمسألة "في غياب أي منافسين؟".

وتشكل القضية فصلا في سلسلة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، وأدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

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