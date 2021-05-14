الخليفة المحتمل لنجم دورتموند سانشو يلعب في الدوري الفرنسي

ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" أن نادي بوروسيا دورتموند يسعى للفوز بخدمات الجناح الفرنسي جونتان إيكوني كبديل محتمل للنجم الإنجليزي جادون سانشو. وبحسب المجلة الرياضية الفرنسية، فإن المدرب الجديد لفريق بوروسيا دورتموند ماركو روزه من أكبر المعجبين بجناح فريق ليل الفرنسي.

وكانت عدة تقارير ألمانية وإنجليزية تحدثت عن رغبة العديد من الأندية الإنجليزية في ضم سانشو إلى صفوفها، كان آخرها ما نقلته صحيفة "بيلد" عن إمكانية تعاقد ليفربول، الذي يشرف على إدارته الفنية الألماني يورغن كلوب مع سانشو، في حال رحيل نجمه المصري محمد صلاح في نهاية الموسم. لكن هل يرغب سانشو في مغادرة دورتموند؟

الجناح الإنجليزي صرح لمحطة "إي إس بي إن" (ESPN) الأمريكية أنه "سعيد جدا في الوقت الحالي في دورتموند". وقاد سانشو دورتموند في مسابقة كأس ألمانيا للتتويج باللقب الأول منذ 2017 والخامس في تاريخه من أصل 10 مباريات نهائية، بعدما سجل ثنائية في مرمى لايبزيغ من أصل أربعة أهداف. كما أنه ساهم بشكل كبير في تأهل دورتموند لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وفي حال بقاء سانشو في دورتموند، يصعب تصور موافقة جوناتان إيكوني على الانتقال إلى النادي الألماني. وإلى جانب إيكوني، عبّر المدير الفني الجديد للفريق الأسود والأصفر ماركو روزه عن رغبته في ضم حارس مرمى فريق ليل الفرنسي مايك مايغنان أيضا. فهل تستجيب إدارة دورتموند لرغبة مدربها الجديد؟

ع.ش/ع.ج.م