 الخلود الافتراضي - هل سنتغلب على الموت؟ | تقارير جديدة | DW | 15.09.2023

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تقارير جديدة

الخلود الافتراضي - هل سنتغلب على الموت؟

هل يتيح لنا الذكاء الاصطناعي العيش إلى الأبد أو أن يستمر وجودنا حتى زمن أحفادنا والأجيال المقبلة؟ ما هي التطورات الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية؟

Dokumentation Virtuell unsterblich - Besiegen wir den Tod?

Dokumentation Virtuell unsterblich - Besiegen wir den Tod?

هل سيكون هناك في المستقبل القريب بشرية دون جسد بيولوجي حين يندمج البشر والذكاء الاصطناعي في كيان واحد؟ يحاول هذا الوثائقي الإجابة عن ذلك ويتقصّى حقيقة التساؤلات التي تثيرها التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية: ما هو جوهر الوجود البشري؟ وهل يمكن استنساخه؟

 

Dokumentation Virtuell unsterblich - Besiegen wir den Tod?

هيروشي إيشيغورو

هذه المجالات تشهد تطورا تكنولوجيا سريعا لاسيما بعدما بات العالم الافتراضي مرآة لحياة الناس. أصحاب الرؤى، والمؤلفون، والمنظرون مثل نيك بوستروم، وهيروشي إيشيغورو، ودوغلاس روشكوف، وديباك شوبرا يطرحون في الفيلم آراءهم حول هذا الموضع، ويتساءلون عن الكيفية التي يمكن أن تتطور بها البشرية دون جسم بيولوجي. وفيما يبدو العلم مفتوناً حالياً بالاندماج المتزايد بين الإنسان والآلة، ثمّة عقول رائدة لا تُخفي قلقها بهذا الشأن وتتساءل: هل سيشكل الذكاء الاصطناعي قمة ابتكارات البشرية وربما آخرها؟ 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 08 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:15 UTC
الأحد 08 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 11:15 UTC
الأحد 08 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 09 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 09 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 09 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 09 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 15:15 UTC
الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 07:15 UTC
الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 18:03 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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