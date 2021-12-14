الخط العربي ينضم إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الثلاثاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2021) الخط العربي ضمن قائمتها للتراث غير المادي، بالإضافة إلى 40 تقليداً من القارات الخمس، من المتوقع أن تضيفهم إلى قائمتها هذا الأسبوع.

وتعرّف اليونسكو التراث غير المادي أو "التراث الحي" بأنه "الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي". ومن أبرز أنواع "هذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلاً عن جيل" التقاليد الشفوية وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية.

ووصفت المنظمة الأممية الخط العربي، الذي سعت 16 دولة مسلمة أو غالبية سكانها من المسلمين، بقيادة السعودية، إلى اختياره، بأنه "فن الكتابة بالعربية بطريقة سلسة تعبيراً عن التناسق (...) والجمال".

من جانبه، قال وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، في تصريح نقلته وكالة الانباء الحكومية إن "إدراج الخط العربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، يسهم بشكل فعال في تعزيز التراث الثقافي غير المادي، وبشكل خاص فنون الخط في المجتمعات المحلية".



وقدمت دول أو مجموعات دول نحو 60 ترشيحاً، سيُحدد مصيرها بين الثلاثاء والخميس. ويُتوقع أن توافق اليونسكو على ثلاثة أرباع الطلبات. وأشار عبد المجيد محبوب، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمحافظة على التراث، وهي هيئة غير حكومية مشاركة في المشروع، لوكالة فرانس برس، إن "الخط العربي شكّل منذ القدم رمزاً للعالم العربي الإسلامي". ولكنه لاحظ أن "الكثير من الناس لم يعودوا يكتبون باليد بفعل التطور التكنولوجي"، بينما سجل تراجع كبير في عدد الخطاطين المتخصصين.

وقال أمين سر اتفاق اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، تيم كيرتس، إن "تصنيف الممارسة الثقافية على أنها تراث ثقافي غير مادي يستلزم أن تكون ديناميكية ... وأن يكون لها معنى في حياة الناس".

ومنذ توقيع الاتفاق عام 2003، أدرِج نحو 500 تقليد في قائمة الأمم المتحدة، من أشهرها موسيقى المارياتشي المكسيكية والساونا الفنلندية وفن صنع البيتزا في نابولي، وحتى التدليك التايلاندي. ومن التقاليد الأخرى الأقل شهرة ضمن القائمة كصيد الروبيان على ظهور الخيل في بلجيكا، الذي أدرج عام 2013، أو النسيج اليدوي في صعيد مصر.

وأشار كيرتس، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن ضم تقليد ما إلى قائمة التراث غير المادي "يمكن أن يولد شعوراً بالفخر ويثير اهتمام الشباب، علماً بأن الحفاظ على التراث غير المادي يحصل عندما يهتم به الشباب".

ع.ا/ ي.أ (أ ف ب)