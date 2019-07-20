الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) لرويترز اليوم الجمعة (26 تموز/يوليو 2019) إنها ستستأنف الرحلات إلى مطار القاهرة بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية لم يتم الكشف عنها واثارت غضب المصريين.
وقالت متحدثة باسم الشركة "في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية يسعدنا أن نعلن استئناف خدمتنا إلى ومن القاهرة اعتبارا من الجمعة 26 تموز/يوليو". ولم ترد أي تفاصيل بشأن المراجعة الأمنية للشركة.
وكانت الشركة علقت الرحلات إلى القاهرة يوم السبت لمدة سبعة ايام "كإجراء احترازي" في الوقت الذي تعكف فيه على مراجعة الأمن في مطار القاهرة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال مسؤول تنفيذي بشركة مصر للطيران المملوكة للدولة إن قرار "بريتش ايرويز" تعليق الرحلات جاء "بلا أي سبب منطقي". في حين أبدى وزير الطيران المصري يونس المصري أيضا "استياءه" من القرار.
ح.ع.ح/ح.ز(رويترز)
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ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه
معروضات أثرية
من بين 170 من المقتنيات الأثرية في معرض Pharaonen-Gold "ذهب الفراعنة 3000 عام من الثقافة المصرية القديمة"، هناك تمثال الحاكم خفرع من المملكة القديمة (2522 - 2496 قبل الميلاد) والذي يعد أقدم تمثال صغير معروف للملك وهو مصنوع من الذهب الخالص. ويعرض هذا التمثال للمرة الأولى أمام الجمهور.
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ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه
الذهب من أجل الخلود
لم يتم صنع الخاتم هذا من أجل تزين الفرعون أو شخصية رفيعة بالذهب، بل كانت الأهمية بالنسبة لمصر القديمة تكمن في القيمة الرمزية والدينية للمادة. وكان يعتقد أن المتعلقات الجنائزية المصنوعة من الذهب ستبقى خالدة. في الصورة خاتم من الأسرة الثامنة عشرة (1350-1333 قبل الميلاد) ونقش على الخاتم صورة الملكة نفرتيتي.
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ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه
تميمة الحظ والحماية
تمثل القلادة المصنوعة من الذهب والخرز القاسي والتي تعود إلى (حوالي عام 1550 قبل الميلاد) مثالًا رئيسيًا على فن الصياغة المصرية القديمة الدقيقة والمفصلة. تم ارتداؤها من قبل الملوك وكانت بمثابة رمزا للحماية أو تميمة للحظ.
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ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه
حماية الآلهة
من عهد رمسيس السادس. (1140 - 1132 قبل الميلاد) أتت هذه السلسلة الثمينة. تتكون الجوهرة من صفوف مزدوجة من حبات الذهب والخرز واللازورد. في نهايته تم تعليق نسر مصنوع من الذهب، وفقًا للاعتقاد الفرعوني القديم فإن هذه السلسة تضمن حماية الآلهة.
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ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه
حتحور - إلهة الحب
حتحور هي الهة الحب والجمال بحسب المعتقد الفرعوني، ولقد أظهرها أصحابها تارة في صورة امرأة وتارة أخرى في صورة بقرة تظهر الشمس من بين قرنيها، وهي التي أوت حوروس إبن إيزيس وأرضعته وحمته.
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ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه
عطر عمره ألف عام
بالإضافة إلى العديد من القطع الذهبية، يُظهر العرض في فولكلينغر هوته أشياء مختلفة تمامًا عن مصر القديمة، مثل تمثال ميريموس الرسمي (حوالي 1388 - 1351 قبل الميلاد). في عهد الملك أمنحتب الثالث. وكان نائب الملك من كوش، وبالتالي حكم العديد من المحافظات، كما يوجد من بين المعروضات زجاجة عطر مختومة مصنوعة من الطين الغامق ومعجونة بالعطور. (بيتينا باومان / علاء جمعة )