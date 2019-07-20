الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) لرويترز اليوم الجمعة (26 تموز/يوليو 2019) إنها ستستأنف الرحلات إلى مطار القاهرة بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية لم يتم الكشف عنها واثارت غضب المصريين.

وقالت متحدثة باسم الشركة "في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية يسعدنا أن نعلن استئناف خدمتنا إلى ومن القاهرة اعتبارا من الجمعة 26 تموز/يوليو". ولم ترد أي تفاصيل بشأن المراجعة الأمنية للشركة.

وكانت الشركة علقت الرحلات إلى القاهرة يوم السبت لمدة سبعة ايام "كإجراء احترازي" في الوقت الذي تعكف فيه على مراجعة الأمن في مطار القاهرة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال مسؤول تنفيذي بشركة مصر للطيران المملوكة للدولة إن قرار "بريتش ايرويز" تعليق الرحلات جاء "بلا أي سبب منطقي". في حين أبدى وزير الطيران المصري يونس المصري أيضا "استياءه" من القرار.

ح.ع.ح/ح.ز(رويترز)