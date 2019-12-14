الخطوط الجوية الألمانية تفتح أبوابها للآلاف!

تعتزم شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تعيين آلاف الموظفين الجدد خلال العام الجاري. وقالت الشركة الجمعة (الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020) إنها ستعين في قطاعاتها بألمانيا والنمسا وسويسرا خلال 2020 أكثر من 4500 موظف جديد، منها ملء وظائف شغرت من قبل ووظائف مستحدثة، وسيكون نصيب ألمانيا منها حوالي 3000 وظيفة.

ووفقاً لما أعلنته الشركة، سيكون النصيب الأكبر من الموظفين الجدد ممن يعملون على الأرض. وتبحث شركة لوفتهانزا، أكبر شركات الطيران في ألمانيا، عن متخصصين في تكنولوجيا المعلومات ومتخصصين في الإدارة بصورة ماسة.

وفوق ذلك، سيتم تعيين ما يقارب من 1300 مضيف جوي ومضيفة جوية. وستنصب عمليات التدريب على محور مقرات الشركة في مدينة ميونخ. ويعمل لدى مجموعة "لوفتهانزا" والشركات التابعة لها حوالي 138 ألف شخص، منهم 34 ألف مضيف جوي. ويستحوذ على نصيب الأسد في الوظائف الجديدة العلامة التجارية الأساسية للمجموعة، بحسب ما قيل أيضاً.

في المقابل، سيتوقف تعيين موظفين جدد في شركة خطوط بروكسل وشركة الشحن التابعة للخطوط الألمانية "لوفتهانزا كارجو" وشركة "يورو وينغز" ذات الأسعار المخفضة، والتي تواجه عجزاً كبيراً، وكلاهما مملوكتان للوفتهانزا، بسبب إجراءات توفير النفقات.

كما ستقوم شركة الطيران النمساوية المملوكة لـ"لوفتهانزا"، "أوستريان إيرلاينز"، بتقليص عدد العاملين فيها. وتعرضت لوفتهانزا مؤخراً إلى ضغوط كبيرة بعد الإضراب الذي استمر عدة أيام من جانب نقابة المضيفين الجويين فيها.

ر.م/ ي.أ ( د ب أ)