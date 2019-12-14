 الخطوط الجوية الألمانية تفتح أبوابها للآلاف! | عالم المنوعات | DW | 03.01.2020

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منوعات

الخطوط الجوية الألمانية تفتح أبوابها للآلاف!

تعتزم شركة الطيران الألمانية الشهيرة "لوفتهانزا" توظيف أكثر من 4500 شخص خلال العام الجاري. وتحتاج الشركة بصورة ماسة إلى متخصصين في تكنولوجيا المعلومات ومتخصصين في الإدارة.

ويعمل لدى مجموعة لوفتهانزا وشركاتها التابعة لها حوالي 138 ألف شخص

تعتزم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، تعيين آلاف من الموظفين الجدد خلال العام الجاري

تعتزم شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تعيين آلاف الموظفين الجدد خلال العام الجاري. وقالت الشركة الجمعة (الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020) إنها ستعين في قطاعاتها بألمانيا والنمسا وسويسرا خلال 2020 أكثر من 4500 موظف جديد، منها ملء وظائف شغرت من قبل ووظائف مستحدثة، وسيكون نصيب ألمانيا منها حوالي 3000 وظيفة.

ووفقاً لما أعلنته الشركة، سيكون النصيب الأكبر من الموظفين الجدد ممن يعملون على الأرض. وتبحث شركة لوفتهانزا، أكبر شركات الطيران في ألمانيا، عن متخصصين في تكنولوجيا المعلومات ومتخصصين في الإدارة بصورة ماسة.

مختارات

كثيرا ما تسببت الطائرات المسيرة (الدرونز) في اضطراب حركة الطيران في المطارات الألمانية. ويبدأ مطار هامبورغ في تطبيق مشروع للحماية من تلك الطائرات تشارك فيه أيضا جامعة هلموت شميدت والشرطة الاتحادية وشركة طيران لوفتهانزا. (10.12.2019)

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة لوفتهانزا إلى العودة بعدما أقلعت من فرانكفورت إلى مدينة ساو باولو البرازيلية، وذلك بعد اكتشاف مشكلات فنية على متنها. وهذه ليست المرة الأولى التي تضطر طائرات تابعة للوفتهانزا للهبوط الاضطراري. (09.04.2019)

وفوق ذلك، سيتم تعيين ما يقارب من 1300 مضيف جوي ومضيفة جوية. وستنصب عمليات التدريب على محور مقرات الشركة في مدينة ميونخ. ويعمل لدى مجموعة "لوفتهانزا" والشركات التابعة لها حوالي 138 ألف شخص، منهم 34 ألف مضيف جوي. ويستحوذ على نصيب الأسد في الوظائف الجديدة العلامة التجارية الأساسية للمجموعة، بحسب ما قيل أيضاً.

في المقابل، سيتوقف تعيين موظفين جدد في شركة خطوط بروكسل وشركة الشحن التابعة للخطوط الألمانية "لوفتهانزا كارجو" وشركة "يورو وينغز" ذات الأسعار المخفضة، والتي تواجه عجزاً كبيراً، وكلاهما مملوكتان للوفتهانزا، بسبب إجراءات توفير النفقات.

كما ستقوم شركة الطيران النمساوية المملوكة لـ"لوفتهانزا"، "أوستريان إيرلاينز"، بتقليص عدد العاملين فيها. وتعرضت لوفتهانزا مؤخراً إلى ضغوط كبيرة بعد الإضراب الذي استمر عدة أيام من جانب نقابة المضيفين الجويين فيها.

ر.م/ ي.أ ( د ب أ)

  • Symbolbild Lufthansa (Getty Images/AFP/C. Stache)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    إلغاء اللون الأصفر

    أكثر ما يمكن ملاحظته من تغيير شعار شركة لوفتهانزا هو إلغاء اللون الأصفر الذي يميل إلى قد يشير إلى لون "صفار البيض" على ذيل الطائرة حيث تم استبداله باللون الأزرق. ولم تعد الدائرة الصفراء القديمة التي كانت محط سخرية بعض الركاب موجودة. أيضا يمكن ملاحظة تغيير لون باطن الطائرة إلى اللون الأبيض بدلا من اللون الرمادي.

  • Lufthansa Boeing 737-100 (picture-alliance/dpa/Lufthansa)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    الشكل الذي اعتدناه

    تظهر هذه الطائرة من طراز بوينج 737-100 والتي بدأت لوفتهازا استخدامها عام 1968، أساسيات التصميم الذي اعتدنا عليه طيلة السنوات الماضية من اللون الرصاصي أسفل الطائرة إلى الأنف الأسود ودائرة "صفار البيض" على ذيل الطائرة. وفي غضون سنوات قليلة سوف يختفي هذا الشكل التقليدى من السماء تماما.

  • BdT Lufthansa (picture-alliance/dpa/Lufthansa-Bildarchiv)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    أول طائرة لوفتهانزا

    صممت أول طائرة لشركة لوفتهانزا بشكل مختلف تماما عن الشكل الحالي. فطائرة جانكرزG24 لم تكن تحمل الدائرة ذات اللون الأصفر. ولكن من الملاحظ وجود شعار الطائر منذ البداية على سيارة نقل الركاب الخاصة بالشركة. وقد صمم هذا الشعار المهندس ومصمم الجرافيك الألماني أوتو فيريل.

  • Deutschland entdecken Archiv - Junkers JU-52 (DW / Nelioubin)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    تصميم ما قبل الحرب والشركات

    كان التصميم القديم للطائرة يتكون من مقدمة الطائرة سوداء اللون "الأنف الأسود" والمحرك الأسود مع اسم الشركة الذي يكاد أن يمكن قراءته مطبوعا على جانب الطائرة أسفل قمرة القيادة. لقد استغرق الأمر أجيالا قبل أن يفكر الناس في تغيير التصميم في لوفتهانزا وبالتأكيد في أماكن أخرى.

  • Lufthansa Vickers V-814 Viscount (picture-alliance/dpa/Deutsche Lufthansa AG)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    التغيير في الستينيات

    بعد فترة وجيزة جرت بعض التعديلات البسيطة على تصميم الطائرة. تلك الطائرة من طراز "فايكرز 814 " عام 1968 حملت صورة صغيرة لشعار الطائرعلى ذيلها. في نفس الوقت كان اسم الشركة مطبوعا بحروف ضخمة على جسم الطائرة، أما اللونان الأزرق والأصفر فقد غطيا جسم الطائرة بالكامل.

  • Siegerflieger Fanhansa Flugzeug Lackierung Lufthansa Flughafen Rio de Janeiro WM 2014 (picture-alliance/dpa)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    الأبطال يحلقون

    بعد فوز ألمانيا بكأس العالم في كرة القدم في البرازيل عام 2014 قررت الشركة تخصيص طائرة للأبطال بشكل مختلف. الطائرة التي كانت تحمل أبطال فريق كرة القدم الألماني تم تغيير اسمها إلى "فانهانزا" وتم طلائها بلون مخصص لتلك المناسبة. كما حلقت فانهانزا آنذاك في سماء برلين فوق الساحة التي اجتمع فيها مشجعو المانشافت.

  • Pressebild Lufthansa Biofuel (Lufthansa Bildarchiv)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    وقود حيوي

    لم يتغير التصميم الأساسي لهذا الطراز من طائرة A321 كثيرا والتي تم اختيارها للطيران عندما قررت لوفتهانزا اختبار الطائرات التي تعمل بالوقود الحيوى. فقد وضعت فقط شعار " لوفتهانزا بايوفيول باور" والتي تعني بالعربية " الوقود الحيوي" لهويتها.

  • Lufthansa Streik Frankfurt (dapd)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    تجديد شامل

    عندما تقدم أي شركة تصميما جديدا يتطلب ذلك تغييرا شاملا وجذريا لكل شئ. فلن تغير لوفتهانزا الشكل الخارجي للطائرة فقط وإنما ستجدد كل محتويات الطائرة التي تحمل الشعار القديم. كما سيتم تغيير كل المقاعد والشعارات على مكاتب تسجيل الدخول في المطارات حول العالم حسب التصميم الجديد للشركة.

  • Lufthansa stellt neues Flugzeug-Design vor (picture-alliance/dpa/Lufthansa)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    سبع سنوت للتغيير

    إذا كنت اعتدت على الشكل القديم لطائرات لوفتهانزا فلا يزال أمامك الوقت الكافي للتعود على الشكل الجديد. فهذه صورة لتصميم طائرة بوينج 747-8 الجديدة والتي تحمل شعار لوفتهانزا الجديد. وسوف يستغرق تغيير هذا الشعار وتطبيقه على جميع طائرات الشركة زهاء السبع سنوات. س.م


مختارات

شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تغيير شعارها المألوف بآخر. وكان العديد من الركاب قد أبدوا استياءهم من اللون المستخدم في الشعار القديم. التغيير سيتم خلال سبع سنوات، ليظهر في السماء الشعار الجديد. (13.02.2018)  

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