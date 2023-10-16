 الخضوع لقوانين طالبان | تقارير جديدة | DW | 16.10.2023

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تقارير جديدة

الخضوع لقوانين طالبان

يمثّل يوم 15 أغسطس 2021 نقطة تحوّل بالنسبة لحركة طالبان. ففي ذلك اليوم انسحبت القوات الغربية نهائيا ودخلت طالبان العاصمة الأفغانية كابول. هناك يتم قمع الحركات الاحتجاجية. لقد ضاعت عشرون عاما من الأمل والجهود.

Afghanistan Das Gesetz der Taliban

Afghanistan Das Gesetz der Taliban

عادت أفغانستان إلى الماضي الذي توقّف في 11 سبتمبر 2001 مع الهجوم على البرجين التوأمين في نيويورك، و"الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس الأسبق جورج بوش. لكن طالبان عادت إلى السلطة مجدّدا. وباعتبارها حاكمة للبلاد دون منازع، فقد بدأ التنظيم بإرواء عطشه للانتقام، واعتبر نفسه منتصرا على "أكبر قوة عسكرية في العالم". برنامج طالبان يمكن تلخيصه ببضع كلمات: استعادة "إمارة أفغانستان الإسلامية" وتطبيق "الشريعة الحقيقية". 

Afghanistan Das Gesetz der Taliban

يواصل قادة طالبان الجدد الاعتماد على الجهات الدولية المانحة، ولذلك يحاولون عدم الإساءة إليها بشكل علني. لكنهم يُضيّقون الخناق باطّراد. يتم القضاء على الحركات الاحتجاجية القليلة وهي في مهدها، وتتستّر  طالبان على أعمال القمع التي ترتكبها. المجتمع المدني الذي تخلى عنه الغرب لم يعد يحصل على أي موارد مالية، وصار عاجزا في ظل الظروف الجديدة. 


Afghanistan Das Gesetz der Taliban

لقد تحطّمت عشرون سنة من الآمال والجهود. ماذا تريد طالبان لبلدها؟ "المستقبل بيد الله"، هذا ما يقوله وزير اللاجئين الجديد خليل حقّاني، الذي خصصت الولايات المتّحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عنه. 

سافر مخرجا الفيلم إلى أفغانستان في عام 2021 قبل عودة طالبان للحكم وخلالها وبعدها.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 01:00 UTC
الخميس 09 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 11:00 UTC
الخميس 09 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 15:00 UTC
السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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