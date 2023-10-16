الخضوع لقوانين طالبان

عادت أفغانستان إلى الماضي الذي توقّف في 11 سبتمبر 2001 مع الهجوم على البرجين التوأمين في نيويورك، و"الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس الأسبق جورج بوش. لكن طالبان عادت إلى السلطة مجدّدا. وباعتبارها حاكمة للبلاد دون منازع، فقد بدأ التنظيم بإرواء عطشه للانتقام، واعتبر نفسه منتصرا على "أكبر قوة عسكرية في العالم". برنامج طالبان يمكن تلخيصه ببضع كلمات: استعادة "إمارة أفغانستان الإسلامية" وتطبيق "الشريعة الحقيقية".

يواصل قادة طالبان الجدد الاعتماد على الجهات الدولية المانحة، ولذلك يحاولون عدم الإساءة إليها بشكل علني. لكنهم يُضيّقون الخناق باطّراد. يتم القضاء على الحركات الاحتجاجية القليلة وهي في مهدها، وتتستّر طالبان على أعمال القمع التي ترتكبها. المجتمع المدني الذي تخلى عنه الغرب لم يعد يحصل على أي موارد مالية، وصار عاجزا في ظل الظروف الجديدة.





لقد تحطّمت عشرون سنة من الآمال والجهود. ماذا تريد طالبان لبلدها؟ "المستقبل بيد الله"، هذا ما يقوله وزير اللاجئين الجديد خليل حقّاني، الذي خصصت الولايات المتّحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عنه.

سافر مخرجا الفيلم إلى أفغانستان في عام 2021 قبل عودة طالبان للحكم وخلالها وبعدها.

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