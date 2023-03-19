 الخشب المحروق مصدر غبار سام | المستقبل الآن | DW | 26.03.2023

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المستقبل الآن

الخشب المحروق مصدر غبار سام

بسبب ارتفاع أسعار الغاز يزداد الإقبال على مواقد الخشب في ألمانيا. لكن في الوقت الذي يكون فيه الجو دافئًا داخل المنازل، يُصدر دخان الخشب غباراً ضاراً بالصحة يفوق نسبة الانبعاثات الصادرة عن عوادم السيارات في المدن.

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