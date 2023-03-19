الخشب المحروق مصدر غبار سام

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بسبب ارتفاع أسعار الغاز يزداد الإقبال على مواقد الخشب في ألمانيا. لكن في الوقت الذي يكون فيه الجو دافئًا داخل المنازل، يُصدر دخان الخشب غباراً ضاراً بالصحة يفوق نسبة الانبعاثات الصادرة عن عوادم السيارات في المدن.
الطاقة النووية أو الذرية كما يطلق عليها البعض، مادة دسمة للجدال بين الخبراء، فهناك من يعتبرها خالية من الانبعاثات وبالتالي طاقة "نظيفة"، فيما يحذر البعض من خطورتها. فأين يقع اللبس؟ تابعوا معنا هذه المعلومات.
بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا، عاد من جديد مهرجان "أكتوبر فيست". مهرجان البيرة الشهيرة على مستوى العالم يمر هذا العام في أجواء مختلفة نسبيا بسبب أزمة الطاقة والتضخم الذي يضرب بلدان متفرقة حول العالم.
قام متطوعون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية بالتنكر بزي "بابا نويل" وزيارة المهاجرين في كاليه، الذين يعيشون في ظروف قاسية. حيث قام هؤلاء المتطوعون بتوزيع الطعام والأدوية والملابس والأحذية على المحتاجين هناك.
حركة طيران نشطة ومرتفعة، ولكن ضمن انبعاثات أقل، هذا ما تطمح شركات إنتاج الوقود المستدام إلى توفيره. ما هو هذا الوقود الخاص، وهل هو متوفر حاليا بكميات كافية؟ ومتى سيكون من الممكن أن يكون الطيران صديقا للبيئة والمناخ؟
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