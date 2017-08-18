الخريف وتقاليده في ألمانيا

عيد القديسين وعيد ذكرى الأموات

لدى كل قديس في الكنيسة الكاثوليكية يوم تعظيم. وبما أن عددهم ارتفع بسرعة، قرر البابا غريغور الرابع تحديد تاريخ لتمجيد جميع القديسين. ومنذ عام 835 وضع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني كموعد للاحتفال بعيد القديسين، ولإحياء ذكرى الأموات. وعلى الكثير من المقابر تضاء في هذا اليوم الشموع.