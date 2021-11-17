 الخبراء يجيبون.. هل رفض مخترع لقاح بيونتك- فايزر أخذه فعلاً؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 10.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

الخبراء يجيبون.. هل رفض مخترع لقاح بيونتك- فايزر أخذه فعلاً؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي أن مخترع لقاح بيونتيك/ فايزر ضد فيروس كورونا البروفسور أوغور شاهين وزوجته وموظفي شركته لم يأخذوا اللقاح. لكن القصة الحقيقية في عدم أخذ شاهين للقاح حينها تعود لسبب آخر.

يهدف الفيديو الذي تم تعديله وطوله دقيقتان و17 ثانية، أنه بالذات أوغور شاهين الذي طورت شركته لقاح بيونتيك/ بفايزر وهو أول لقاح ظهر بالعالم وتم إقراره لمكافحة فيروس كورونا، لم يتلق هو نفسه اللقاح. فما الذي يشاهد فعلا في الفيديو؟

السبب وراء عدم آخذ شاهين اللقاح عام 2020 يعود إلى سبب أخلاقي ....

ادعاء: "الدكتور أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك ومكتشف لقاح بيونتيك/ فايزر يمتنع لأسباب أمنية من أخذ اللقاح". هذا ما قاله مستخدم في تغريدة على تويتر بفيديو نشر بداية كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وكذلك على موقع يوتيوب والذي أعيد نشره من مستخدمين.

خبراء DW يجيبون: هذا الادعاء باطل.

هذا الفيديو يظهر فعلا الدكتور أوغور شاهين، لكنه قديم ومن عام 2020. كما أن الدكتور شاهين أخذ لقاحا بالفعل، كما تلقى الجرعة المعززة، مثلما قالت شركة بيونتيك إلى وكالة رويترز. بحثنا يظهر كيف تم تزوير وإعادة انتاج الفيديو.

مختارات

ماذا يُظهر الفيديو؟

يهدف الفيديو الذي تم تعديله وطوله دقيقتان و17 ثانية، أن أوغور شاهين الذي طورت شركته لقاح بيونتيك/ فايزر، وهو أول لقاح ظهر في العالم وتم إقراره لمكافحة فيروس كورونا، لم يتلق هو نفسه اللقاح. فما الذي يشاهد فعلا في الفيديو؟

في أول 15 ثانية يظهر أوغور شاهين فقط في الصورة، بينما المتحدث هو صحفي يحاوره ولا يظهر في الصورة، ويسأل شاهين باللغة الإنكليزية: "اسمحوا لي بطرح سؤال شخصي. أعلم جيدا أنكم شخصيا لا تحبون الإجابة على أسئلة شخصية، لكنكم وزوجتكم الدكتورة تورجي تلعبان دورا مهما في تطوير هذا الفيروس.. ". يكبر صانع الفيديو صورة الدكتور شاهين مؤكدا على جملة "تطوير الفيروس .." مع إبطاء حركة الفيديو والكلام مرتين متتاليتين.

في الثانية 22 يُطرح سؤال ثان: "سمعت أنك شخصيا لم تأخذ اللقاح بعد. لم لا؟ يجيب شاهين: "ليس مسموح لي قانونيا أخذ اللقاح". وإجابة على سؤال الصحفي عن السبب وراء ذلك؟ يجيب الدكتور شاهين أن هناك أسبقية في ألمانيا لمن يأخذ اللقاح ضد كورونا. وخلال ظهور الفيديو كانت الأولوية في ألمانيا لأخذ اللقاح للفئات المعرضة للخطر من مرضى وكبار في السن وأقربائهم. ويوضح شاهين أكثر أنه لم يسمح له ولا لكل العاملين في الشركة أخذ اللقاح خلال التجارب السريرية عليه. "بالتأكيد سيسمح لنا بذلك. مهم جدا بالنسبة لنا أن يحصل عاملونا على اللقاح. هدفنا هو إنتاج أكثر من 1.3 مليار في عام 2021. وهذا لا يمكن بلوغه إلا من خلال العمل ليلا ونهارا 24 ساعة في سبعة أيام بالأسبوع من دون توقف".  كما يشير شاهين في مقطع آخر من الفيديو إلى أنه يجري التفكير من دون الاعتماد على الحصة المحددة للاتحاد الأوروبي إلى انتاج لقاحات إضافية إلى عاملي الشركة وشركائها.

ولم يشر من قريب أو بعيد إلى عدم رغبته في أخذ اللقاح.

حصل شاهين وزوجته على شهادات وجوائز ألمانية وعالمية بعد اختراع اللقاح المضاد لكورونا

المستشارة ميركل مع أوغور شاهين وزوجته العالمة أوزليم تورجي وأحد مدراء بيونتيك في مختبر داخل الشركة

فيديو حقيقي .. معلومات خاطئة

تحت الفيديو الذي نشره هذا المستخدم تسائل مستخدمون في تعليقات مختلفة، إن كان الفيديو حقيقي؟ أين مصدره؟ ومتى أجري اللقاء؟

بعض الإجابات يقدمها الفيديو نفسه. من خلال البحث يظهر ميكروفون عليه شعار DW خلال الصورة. وتبين بعد البحث أن لقاء أجرته DW مع شاهين في 22 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2020 ويظهر على موقع غوغل وكذلك على يوتيوب تحت عنوان "مدير شركة بيونتيك يقول : لقاحنا يمكن أن يعمل أيضا ضد متحورات أخرى للفيروس ". بعكس الفيديو المقطوع فإن نسخة هذا الفيديو طولها أكثر من ثمانية دقائق. وعند مقارنة الفيديوين يتبين أن الأصل واحد.

حتى لقاءات أخرى بدأت تظهر خلال هذه الفترة على مواقع التواصل تهدف إلى إثبات أن مطور اللقاح نفسه لم يأخذه. واحد منها هو لقاء أجرته معه قناة SWR الألمانية يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر 2020. ومثل الأسئلة التي طرحت عليه في لقاء مع DW يؤكد شاهين "أنه يرغب أيضا بالحصول على اللقاح".

شاهين حصل على اللقاح الكامل منذ أشهر

خلال فترة إجراء اللقاء الأول والثاني في عام 2020 لم يكن بإمكان العالم البالغ من العمر 55 عاما أوغور شاهين أخذ اللقاح، لأن الوضع في ألمانيا لم يكن يسمح بأخذ اللقاح بسبب الأسبقية التي فرضتها الدولة ووزارة الصحة على من لهم الحق بأخذ اللقاح من الفئات المهددة خصوصا ممن هم فوق 80 عاما، ونزلاء دور كبار السن.

في شهر مارس/ آذار 2021، أعلن شاهين وزوجته أوزليم تورجي  في مقابلة مع صحيفة "بيلد" أنهما وكذلك موظفو الشركة قد حصلوا على اللقاح. وبحسب وكالة رويترز، فقد اتخذ متحدث باسم شركة بيونتيك/ BioNTech موقفا بشأن آخر التعليقات حول مطور اللقاح على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي رسالة بريد إلكتروني، أكد أن أوغور شاهين تلقى أول لقاح له في أوائل عام 2021 وحصل على لقاحه المعزز قبل بضعة أسابيع. وبالتالي فإن الادعاءات القائلة بأن أوغور شاهين يرفض التطعيم ضد COVID-19 لا أساس لها من الصحة. ولا تتعدى هذه المحاولات في نشر مثل هذه الفيديوهات المفبركة سوى محاولة لتشويه الحقائق من المشككين بفعالية اللقاح والواهمين بنظريات المؤامرة.

تاتيانا كلوغ/ ع.خ

  • Symbolbild Trauer Covid-19-Tote Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    حصيلة مؤسفة

    بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الإنذار الأخير

    على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    قلق على المسنين

    في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.

  • Maskenpflicht in Deutschland | Schüler in Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    .. وعلى الصغار أيضا!

    في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    ضغط شديد على أقسام العناية المشددة

    هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    معيار جديد لرصد الحالة الوبائية

    أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.

  • Deutschland Chaos und Menschenmassen am Hauptbahnhof Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الفيروس في كل مكان

    هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.

  • Homeoffice - Arbeitsplatz in der Coronakrise

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    بيتي هو مكتبي

    من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أسواق عيد الميلاد

    أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة

    لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الجرعة الثالثة

    أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.


مواضيع ذات صلة

17/11/2021 Berlin *** Ugur Sahin (l-r), seine Frau Özlem Türeci, Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech, Katalin Kariko, Senior Vizepräsidentin von Biontech, und Christoph Huber, Gründer von Biontech, bekommen den Deutschen Zukunftspreis 2021. Mit dem Deutschen Zukunftspreis zeichnet der Bundespräsident Einzelpersonen oder Gruppen für eine hervorragende technische, ingenieur- oder naturwissenschaftliche Innovation aus.

الرئيس الألماني يمنح مطوري لقاح بيونتيك جائزة المستقبل 2021 17.11.2021

حصل فريق مطوري لقاح بيونتيك المضاد لكورونا برئاسة مؤسسي الشركة أوزليم توريتشي وزوجها أوغور شاهين على جائزة المستقبل الألمانية لعام 2021. وسلم الرئيس الألماني هذه الجائزة التي تعتبر من أهم الجوائز العلمية في ألمانيا.

Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci, die Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech, bedanken sich bei einer im Internet übertragenen Preisverleihung des Axel Springer Awards an das Forscherehepaar. Die Preisträger werden für ihren Unternehmergeist, ihre Innovationskraft und ihr gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein ausgezeichnet. Der Axel Springer Award zeichnet herausragende Persönlichkeiten aus, die in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern, die Kultur prägen und sich gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. +++ dpa-Bildfunk +++

جائزة طبية مرموقة لمؤسسي شركة "بيونتيك" الألمانية 21.09.2021

قيادة شركة "بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية تحصل على جائزة "باول إرليش ولودفيغ دارمشتيتر" لعام 2022. وستذهب الجائزة إلى ثلاثة أشخاص في الشركة التي طورت لقاح كورونا بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية. ما أهميتها؟

BOGOTA, COLOMBIA - JANUARY 26: A health worker takes part in a vaccination drill before the arrival of the anti COVID-19 vaccines at Patio Bonito Tintal hospital on January 26, 2021 in Bogota, Colombia. The Colombian National Vaccination Plan against COVID-19 will begin on February. The government acquired 10 million vaccines from Pfizer/BioNTech and 10 million from Oxford/AstraZeneca, which will serve 10 million Colombians, and another 9 million vaccines with the pharmaceutical Janssen, subsidiary of Johnson & Johnson. Colombia has another 20 million vaccines guaranteed through the COVAX mechanism, promoted by the World Health Organization (WHO). (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images)

دراسة: فاعلية بعض لقاحات كورونا تتضاءل بعد نحو ستة أشهر 25.08.2021

تتضاءل الحماية التي تقدمها جرعتان من لقاحي بيونتك/فايزر وأسترازينيكا بعد أقل من ستة أشهر من تلقيها، حسب دراسة جديدة، ما يشير إلى أن جرعات معززة قد تكون ضرورية لضمان حماية مطولة، وهو ما تنتقده منظمة الصحة العالمية.