 الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.12.2020

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أخبار

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة "وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري".

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيف)

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيف)

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء (30 ديسمبر/كانون الأول 2020) إنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة لتقديم توضيحات حول تصريحات منسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية. 

وقال البيان "استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم ... القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري".

ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي أثارت غضب مصر، لكن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة توترا على خلفيةسد النهضة  الذي شيدته إثيوبيا على مجرى نهر النيل وتقول مصر إنه يؤثر على حصتها من مياه النيل.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، د ب أ)

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استئناف المفاوضات حول سد النهضة

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