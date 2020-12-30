الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء (30 ديسمبر/كانون الأول 2020) إنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة لتقديم توضيحات حول تصريحات منسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية.

وقال البيان "استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم ... القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري".

ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي أثارت غضب مصر، لكن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة توترا على خلفيةسد النهضة الذي شيدته إثيوبيا على مجرى نهر النيل وتقول مصر إنه يؤثر على حصتها من مياه النيل.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، د ب أ)