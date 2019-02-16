 الخارجية التونسية تؤكد خطف عمال نفط تونسيين في ليبيا | أخبار | DW | 16.02.2019

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أخبار

الخارجية التونسية تؤكد خطف عمال نفط تونسيين في ليبيا

كتبت الخارجية التونسية على صفحتها على موقع فيسبوك أنها تتابع وضع 14 مواطنا تونسيا يعملون في منشأة نفطية ليبية تعرضوا للخطف صباح الخميس الماضي على مشارف مدينة الزاوية بغرب طرابلس من قبل مسلحين لم تكشف عن هويته.

Libyen Tunesisches Konsulat in Tripolis (picture-alliance/dpa)

صورة من الأرشيف: مبنى القنصلية التونسية في طرابلس

قالت مصادر رسمية ليبية وأخرى تونسية إن 14 عاملا تونسيا يعملون في مصفاة للنفط قرب طرابلس تم خطفهم صباح الخميس من قبل فصيل مسلح لم تكشف عن هويته.

وكتبت وزارة الخارجية التونسية على صفحتها في فيسبوك مساء الجمعة "تتابع وزارة الشؤون الخارجية وضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا والذين تعرضوا لعملية اختطاف صباح الخميس 14 شباط/فبراير، من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية"، على بعد 50 كلم إلى الغرب من طرابلس.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الليبية في بيان السبت (16 شباط/فبراير 2019) "خطف 14 تونسيا كانوا متوجهين إلى عملهم في مصفاة الزاوية". كما أعلنت أنها أنشأت "خلية أزمة" في هذه المدينة "لضمان سلامة التونسيين المخطوفين والإفراج عنهم من دون شروط".

ويطالب الخاطفون بالإفراج عن أحد ذويهم المعتقل في جنوب تونس منذ العام الماضي، وحكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن 20 عاما لإدانته بالإتجار بالمخدرات، كما ذكر لوكالة فرانس برس مصطفى عبد الكبير، رئيس مرصد حقوق الإنسان، وهو منظمة تونسية غير حكومية.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية أن "وزير الشؤون الخارجية حال علمه بالحادثة تواصل مباشرة مع نظيره الليبي للتأكيد على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على سلامة المحتجزين والإسراع بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين". وأكدت كذلك أن "القنصلية العامة التونسية بطرابلس تواصل اتصالاتها مع الجهات الليبية المختصة لإنهاء هذه الأزمة دون تأخير". وكانت القنصلية التونسية في ليبيا أُغلقت في عام 2015 بعد اختطاف عشرة دبلوماسيين تونسيين، لكن أعيد فتحها عام 2018.

وفي ألمانيا جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خلال لقائه بنظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، اليوم السبت في ميونيخ التأكيد على ضرورة التسريع بالإفراج عن المواطنين التونسيين. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن وزير الخارجية الليبي قد أكد من جانبه خلال اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونيخ للأمن، متابعة حكومة بلاده لحادثة الاختطاف وحرصها على تأمين سلامة الرهائن التونسية، مستعرضا الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لإنهاء عملية احتجازهم، بحسب إذاعة "جوهرة" الخاصة.

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قوات شرق ليبيا الموالية لحفتر تسيطر على حقل الشرارة النفطي في جنوب غربي البلاد وحكومة السراج تحذر ممّا أسمته تقويض العملية السياسية. فماهي تداعيات هذه التطورات على الوضع في البلاد؟ (07.02.2019)

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في 2018، في ظل تراجع المهام البحرية للبحث والإنقاذ. (30.01.2019)

ورغم تكرار هذا النوع من الحوادث، إلا أنها أكبر عملية منذ خطف عشرة من موظفي القنصلية في 12 حزيران/يونيو 2015 من قبل مسلحين طالبوا بإطلاق سراح أحد قادتهم، وليد قليب الذي كان محتجزا في تونس ضمن تحقيق حول "الإرهاب". وتم إطلاق سراح التونسيين بعد بضعة أيام مع ترحيل وليد قليب إلى طرابلس.

وتسيطر على الزاوية البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، مجموعات محلية مسلحة، تخضع نظريا لسلطة حكومة الوحدة الوطنية، لكن ينشط بعضها في مجال الهجرة غير الشرعية وتهريب المحروقات.

وتابع عبد الكبير "هناك اختبار قوة بشكل منتظم للإفراج عن الليبيين المحتجزين في تونس ونحن ندين هذا النوع من الابتزاز". وتعتبر عمليات الخطف أمرا شائعا، حيث يتعرض العمال الأجانب وغيرهم للخطف من قبل الجماعات المسلحة التي تطالب بفدية.

يشار إلى أن عدد التونسيين العاملين في هذا البلد المجاور انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

ح.ع.ح/ع.ش (أ.ف.ب، د.ب.أ)

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    تشهد العاصمة الليبية مواجهات بين "اللواء السابع مشاة" المعروف بكتيبة "الكانيات" من جهة، وكتائب أخرى أهمها "ثوار طرابلس"، و"النواصي"، و"301" وقوة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة "غنيوة"، التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دولياً، على الجهة المقابلة. وكان فصيلا الزنتان ومصراته تقاسما السيطرة على طرابلس منذ نهاية 2011 وحتى 2014 حين ساد تحالف مكوّن أساساً من مسلحي مصراته.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    تسيطر قوات اللواء السابق خليفة حفتر، المدعوة "الجيش الوطني الليبي"، على معظم مناطق الشرق، وتحديداً من مدينة سرت غرباً إلى الحدود المصرية باستثناء درنة التي تسيطر عليها جماعة قريبة من تنظيم القاعدة. وتسيطر قوات حفتر (75 عاماً) على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً. ويقدر عدد القوات تحت إمرته بين 30 و45 ألف مقاتل.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    الجنوب

    تحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. وذكرت مصادر مطلعة أن الدولة غائبة تماماً عن الجنوب ما جعله ملجأ آمناً لتنظيمي "داعش" والقاعدة" الإرهابيين.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س


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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية تقدم لكم هذه الجولة المصورة للإسهام في محاولة لقراءة المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (03.09.2018)  

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