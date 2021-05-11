الخارجية الأمريكية لمسائية DW: على سلطات القدس أن تحمي الجميع

قالت وزارة الخارجية الأمريكية لبرنامج مسائية DW إن أولوية الولايات المتحدة تكمن في وقف التصعيد في المنطقة بشكل عام وخاصة في القدس وفي آخر أيام شهر رمضان، وذلك في ردٍّ على سؤال عما إذا كان وقف العنف الذي ترمي إليه الخارجية الأمريكية يقتصر على القدس فقط أم يشمل غزّة أيضاً.
وأضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرغر، أن وزارته تشعر "بالحزن وبقلق شديد من التصعيد والعنف في المنطقة"، مشددا على أهمية ما جاء في بيان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حول اتصاله بنظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، بكون "الولايات المتحدة تشعر بمخاوف من إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم في القدس وخاصة في حي الشيخ جراح".
ومن ضمن ما جاء في مداخلة مطوّلة للمتحدث باسم الخارجية عبر سكايب من دبي في حلقة مسائية DW الاثنين (11 مايو/ أيار 2021 ) حول تطورات ملف القدس، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "ترى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، معتبراً في معرض إجابته عن سؤال مباشر حول مسؤولية واشنطن عما يجري في القدس باعتبار الإدارة السابقة كانت أول من أعلن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وأسباب عدم تراجع إدارة بايدن عن ذلك، أن قرار إدارة ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس "لا يحكم على القدس كعاصمة لأي دولة، وعلى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدولة الفلسطينية المستقبلية أن يقرروا العاصمة والمدن الأخرى".
إجراءات لا تخدم حلّ الدولتين
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لِمحاوِر مسائية DW أحمد اعبيدة "أن الولايات المتحدة ستستمر في الحوار والنقاش مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين"، داعيا جميع الأطراف لوقف العنف والتصعيد، ومطالبا الدول الأخرى في المنطقة وخارج المنطقة أن تمارس نفس الضغط على الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف العنف والتصعيد.
وحول أحقية الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، قال ويربيرغر "لدينا مخاوف وقلق حول إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم وأنا أعرف أن هذه العائلات كانت تعيش في هذه المناطق منذ أجيال، لذلك فالولايات المتحدة لا ترى أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب ستؤدي إلى حل الدولتين".
وأوضح هنا نتكلم عن إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم ونتكلم حول ضم الأراضي، ونتكلم حول توسيع المستوطنات ونتكلم حول الهجمات الإرهابية من حماس ومن مجموعات أخرى".
وعن خطوات واشنطن لتخفيف التصعيد في القدس، أجاب المسؤول الدبلوماسي "ندعو السلطات المحلية في القدس أن تقوم بحماية المواطنين والفلسطينيين والأجانب وأي شخص في هذه المدينة المهمة، وهذا دور السلطة المحلية، أن تقوم بالمراقبة والمحاسبة"، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تركز الآن على وقف العنف والتصعيد ثم العودة الى طاولة المفاوضات.
وجاءت مداخلة المتحدث باسم الخارجية الامريكية في حوارٍ أداره الزميل اعبيدة بين ثلاث ضيوف هم: القيادي المقدسي في حركة فتح رأفت عليان والذي شارك من رام الله، والمحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور والذي شارك من القدس، بالإضافة إلى الكاتب والخبير الاستراتيجي البروفيسور حسن البراري والذي شارك من الدوحة.
ودار خلال الحلقة جدل واسع حول ملف القدس وحي الشيخ جراح وأسباب التصعيد الإسرائيلي في هذا الملف وطرق التفاعل معه فلسطينياً وعربياً.
ف.م
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
منذ بداية رمضان (منتصف نيسان/أبريل 2021) تجري اشتباكات ليلية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي تقيم الحواجز لمنع إقامة تجمعات عند باب العامود بالمدينة القديمة بعد الإفطار. ويرى الفلسطينيون في الحواجز قيوداً على حرية التجمع بالنسبة إليهم. وتقول الشرطة إنها تتواجد هناك لحفظ الأمن والنظام.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين (10 أيار/ مايو 2021) جلسة لنظر قضية جارية منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح قرب باب العامود، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
مع اقتراب موعد الجلسة بدأ فلسطينيون ويساريون إسرائيليون في تنظيم مظاهرات كبيرة قائلين إن المزيد من عمليات الطرد قد يكون لها تأثير واسع في أنحاء الحي الذي يمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى من سكانه. كما يضم حي الشيخ جراح موقعا يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل، مما كان سبباً في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك والمتدينين اليهود الذين يأتون لزيارة الموقع.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
قصت محكمة أدنى درجة بأن الأرض المتنازع عليها كانت تخص يهوداً في القدس الشرقية قبل عام 1948، وأثارت تلك القضية اهتماماً محلياً ودولياً وسط انتقادات للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. تأجلت جلسة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء الأحد (التاسع من أيار/ مايو 2021)، مما أدى إلى إرجاء نقطة اشتعال واحدة على الأقل لما بعد شهر رمضان وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل، لكن التوتر استمر.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يعتقد اليهود أن المسجد الأقصى بني على موقع معبد يهودي (الهيكل) دمره الرومان سنة 70 ميلادية ولم يبق من أثاره سوى الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى أو البراق. ويضم الحرم القدس بالإضافة إلى المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، قبة الصخرة. كما يقدس المسيحيون البلدة القديمة باعتبارها الموطن الذي يعتقدون أنه شهد مواعظ وموت وقيامة السيد المسيح.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يوافق الاثنين (10 أيار/مايو 2021) يوم القدس وهو الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. وعادة ما يشهد هذا الحدث مسيرة بأنحاء البلدة القديمة من قبل زائرين يهود، منهم قوميون متطرفون، بيد أن التوترات حملت السلطات الإسرائيلية على إلغاء الإثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو من عام 2000، والتي جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في التوصل لاتفاق بشأن وضع القدس وقضايا أخرى، ما مهد الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتي استمرت سنوات وتميزت عن سابقتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتفاقم المواجهات المسلحة. راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومئات الإسرائيليين من جنود ومستوطنين.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة