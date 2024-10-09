الخارجية الأمريكية: لبنان ينبغي ألا يتحول إلى غزة أخرى

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أنه سيكون من غير المقبول أن يتطور التوغل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى وضع مماثل لحربها في قطاع غزة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2024) للصحفيين في إفادة دورية عندما سئل عن تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء: "لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نرى الوضع في لبنان يتحول إلى شبيه للوضع في غزة. هذا بالطبع لن يكون مقبولا". وأضاف "أوضح تماما أنه ينبغي ألا يكون هناك أي نوع من العمل العسكري في لبنان يشبه ما يحدث في غزة ويخلف نتيجة تشبه غزة".

وقال نتنياهو أمس الثلاثاء في كلمة مصورة موجهة إلى الشعب اللبناني إن جماعة حزب الله أصبحت أضعف مما كانت عليه منذ سنوات عديدة وحث اللبنانيين على "استعادة بلدهم".

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وقال نتنياهو "لا تسمحوا لهؤلاء الإرهابيين بتدمير مستقبلكم أكثر مما فعلوا بالفعل. لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يسقط في هاوية حرب طويلة تؤدي إلى دمار ومعاناة مثلما نرى في غزة. ليس بالضرورة أن تؤول الأمور إلى ذلك".

وبدأت جماعة حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول فيما قالت إنه تضامن مع حماس. وردت إسرائيل بغارات متواصلة استهدفت معقل الجماعة اللبنانية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، قبل أن تبدأ التوغل البري في جنوب لبنان.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

أما حركة حماس، فهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ف.ي/ع.ش (رويترز)