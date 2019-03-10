الخارجية الألمانية: ألمان بين ضحايا حادث الطائرة الاثيوبية

أعلنت الخارجية الألمانية عن وجود ألمان بين ضحايا حادث سقوط الطائرة الاثيوبية، دون أن تحدد الوزارة العدد الدقيق لهؤلاء الألمان . وكانت الطائرة البوينج التابعة لشركة الخطوط الجوية الاثيوبية سقطت اليوم الأحد ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.
وقد أعلن التلفزيون الإثيوبي اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2019) عن عدم وجود ناجين بين الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 157 شخصا والتي تحطمت وهى في طريقها لنيروبي. وقال التلفزيون إن الركاب الذين كانوا على متن الرحلة رقم "أي تي 302" بين أديس أبابا والعاصمة الكينية نيروبي ينتمون لـ33 دولة.
وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلنت سقوط طائرة ركاب تابعة لها بينما كانت متجهة إلى نيروبي صباح اليوم الأحد وعلى متنها 149 راكباً وطاقم من 8 أفراد. وقالت الشركة إن الرحلة (إي.تي 302) تحطمت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا وأضافت أن الطائرة كانت من طراز بوينج 737-800 ماكس. وأكدت شركة الطيران أنها سترسل موظفين إلى مكان الحادث "للقيام بكل ما هو ممكن لمساعدة أجهزة الطوارئ". وستقيم أيضا مركزا لتقديم المعلومات عن الركاب وتخصص رقما هاتفيا لعائلات وأصدقاء الركاب الذين ربما كانوا على متن الرحلة.
وأقلعت الطائرة من مطار بولي في أديس أبابا الساعة 8.38 صباحا بالتوقيت المحلي قبل أن تفقد الاتصال مع برج المراقبة بعد ذلك بدقائق الساعة 8.44 صباحا. ولم يعرف بعد سبب الحادث.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية للصحفيين إن الطائرة التي تحطمت اليوم الأحد كانت تقل ركابا من أكثر من 30 دولة. وأضاف أن من بين الركاب 32 من كينيا و18 من كندا وتسعة من إثيوبيا وثمانية من إيطاليا وثمانية من الصين وثمانية من الولايات المتحدة وسبعة من بريطانيا وسبعة من فرنسا وستة من مصر وخمسة من هولندا وأربعة من الهند وأربعة من سلوفاكيا وثلاثة من النمسا وثلاثة من السويد وثلاثة من روسيا واثنان من المغرب واثنان من إسبانيا واثنان من بولندا واثنان من إسرائيل.
وكان لكل من بلجيكا وإندونيسيا والصومال والنرويج وصربيا وتوغو وموزامبيق ورواندا والسودان وأوغندا واليمن مواطن واحد على متن الطائرة. وأسماء أربعة من الركاب مسجلة على أنهم يحملون جوزات سفر صادرة من الأمم المتحدة ولم تعرف جنسياتهم على الفور.
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على تويتر تعزية لأسر المفقودين في تحطم الطائرة لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل: "نود تقديم أصدق التعازي لعائلات الذين فقدوا أحباءهم على طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الإثيوبية على متن الرحلة المقررة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح"
والخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة من أكبر شركات الطيران في القارة الأفريقية من حيث حجم أسطول طائراتها. وقالت الشركة في وقت سابق إنها تتوقع نقل 10.6 مليون راكب العام الماضي. وكان آخر حادث كبير تتعرض له إحدى طائرات الشركة الإثيوبية في يناير/ كانون الثاني 2010 عندما سقطت الطائرة بعد أن أقلعت من بيروت بفترة وجيزة.
وطائرة "بوينغ 737-800 ماكس" هي نفس نوع طائرة شركة "لايون إير" الاندونيسية التي تحطمت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا مما أدى إلى مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.
ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
كارثة مطار تنريف في جزر الكناري
هو الحادث الأسوأ في تاريخ الطيران الحديث ولقي 583 شخصا مصرعهم بسببها، فبعد إغلاق المطار الرئيسي في جزر الكناري في العاصمة غران كناريا بسبب تفجيرات أرغمت جميع الطائرات إلى التوجه إلى مطار تنريف الصغير وصادف أن يكون الضباب كثيفا ويمنع الرؤيا في المطار وفي هذا الأثناء تحركت طائرة الخطوط الهولندية على المدرج الوحيد في المطار للإقلاع وفي الوقت نفسه هبطت طائرة بان أمريكا على المدرج فوقعت الكارثة.
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
الرحلة 370 المفقودة
في الثامن من آذار/ مارس الماضي انطلقت الرحلة 370 للخطوط الماليزية من كوالامبور متوجه إلى الصين. بعد ساعتين من الإقلاع فقد الاتصال بالطائرة ولم يعرف اتجاهها. ورغم عمليات البحث الكبيرة والمشاركة الدولية الضخمة فيها لم يعثر على أي اثر للطائرة ولا يعرف لغاية اليوم فيما إذا كانت الطائرة قدسقطت أو اسقطت أو ربما قد هبطت بسلام في مكان ما.
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
قضية لوكربي
قد تكون قضية لوكبري أشهر قضية جنائية مرتبطة بحادث طيران. في سنة 1988 سقطت طائرة تابعة لشركة بان أمريكان في قرية لوكربي الاسكتلندية. لقي جميع ركاب الطائرة وعددهم 259 مصرعهم بسبب الحادث، بالإضافة إلى 11 شخصا من سكان القرية. اتهمت الولايات المتحدة ليبيا بالحادثة واستمرت المحكمة الدولية الخاصة بالقضية سنوات طويلة وفي سنة 2001 أدانت المحكمة المتهم الرئيس في القضية عبد الباسط المقرحي بالسجن المؤبد.
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
نهاية أسطورة كونكورد
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
إسقاط طائرة ماليزية في أوكرانيا
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
رحلة إيران إير رقم 655
في شهر تموز / يوليو 1988 أسقطت قوات البحرية الأمريكية في منطقة الخليج طائرة إيرانية مدنية متوجهة من مطار بندر عباس الإيراني إلى مطار دبي، لأن قوات البحرية اشتبهت بالطائرة الإيرانية وصنفتها على أنها طائرة مقاتلة من صنف F14. لقي جميع ركاب الطائرة وعددهم 290 مصرعهم جراء الحادث. الطرفان الأمريكي والإيراني توصلا إلى اتفاق في سنة 1996 يقضي بتعويض عائلات الضحايا.
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
حادثة الرحلة 447 الفرنسية
وهي الرحلة المتوجهة من ريو دي جانيرو إلى باريس في سنة 2009 واعتبرها البعض من أسوء حوادث الطيران للخطوط الفرنسية. اختفت الطائرة فوق المحيط الأطلسي ومن ثم العثور على أجزاء من حطام الطائرة وبعض الجثث في المحيط. بعد عامين من الحادث عثر على الصندوق الأسود للطائرة، فيما أشارت التحقيقات النهائية للحادث إلى أن مشاكل فنية كانت وراء الحادث.
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
سقوط طائرة جزائرية في مالي
في شهر تموز / يوليو 2014 سقطت طائرة مدنية جزائرية في مالي بعد 50 دقيقة من إقلاعها. يعتقد أن سبب سقوط الطائرة هو سوء الأحوال الجوية. أكثر من مليار شخص يستعمل خطوط الطيران كل عام في السفر، ويلقي نحو 500 شخص مصرعهم كل عام بسبب حوادث الطيران. سوء الأحوال الجوية هو المسبب الأكبر لحوادث الطيران في العالم.
الكاتب: زمن البدري