الحيوان الصديق: رحلة برفقة الحمار

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بعد تعرض لوتا لوبكول لحادث استطاعت تحقيق حلمها وقامت برحلة طويلة برفقة الحمار جوني عبر جبال الألب وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط. قطعت ستمائة كيلومتر في ثمانين يوما. لوتا لا تعتبر الحمار رفيق سفرها، بل صديقها.
الرحلة بقطار غلاسيه إكسبرس من أشهر رحلات القطارات في العالم. منذ 88 عاما يعتبر السفر على متن "أبطأ قطار سريع في العالم" من أكثر الرحلات إثارة وراحة لاستكشاف جبال الألب.
فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا حول "القتل غير العمد وإصابة (أشخاص) عن طريق الإهمال"في حادث سقوط تلفريك. وإسرائيل تؤكد وفاة خمسة من مواطنيها، ضمن الضحايا الـ14 الذين لقوا حتفهم في الحادثة المأساوية بمقاطعة بييمونتي.
فتحت "حملة حياة السود مهمة " النقاش حول العنصرية في المشهد الرياضي أيضا، نقاش امتد إلى رياضات التسلق.. فكيف هو واقع هذه الرياضة؟
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