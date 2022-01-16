 الحيوان الصديق: رحلة برفقة الحمار | يوروماكس | DW | 16.01.2022

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يوروماكس

الحيوان الصديق: رحلة برفقة الحمار

بعد تعرض لوتا لوبكول لحادث استطاعت تحقيق حلمها وقامت برحلة طويلة برفقة الحمار جوني عبر جبال الألب وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط. قطعت ستمائة كيلومتر في ثمانين يوما. لوتا لا تعتبر الحمار رفيق سفرها، بل صديقها.

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