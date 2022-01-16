الحيوان الصديق: رحلة برفقة الحمار

إسرائيل تؤكد وفاة خمسة من مواطنيها في حادثة مأساوية بإيطاليا

فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا حول "القتل غير العمد وإصابة (أشخاص) عن طريق الإهمال"في حادث سقوط تلفريك. وإسرائيل تؤكد وفاة خمسة من مواطنيها، ضمن الضحايا الـ14 الذين لقوا حتفهم في الحادثة المأساوية بمقاطعة بييمونتي.