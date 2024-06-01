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طبيعة وبيئةالولايات المتحدة الأمريكية

الحيوانات الغازية: القتل لحماية البيئة؟

١ يونيو ٢٠٢٤

تسبب الخنازير المتوحشة أضرارًا جسيمة في تكساس. فهي تتكاثر بسرعة وتلتهم محاصيل المزارعين. فكيف يمكن التخلص منها؟ قتلها واستهلاكها؟ كما تعاني مناطق أخرى من العالم أيضًا من الأنواع التي تم جلبها. وفي كثير من الأحيان لم يعد من الممكن القضاء عليها.

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Global 3000 (20.06.2022) Bhutan

بوتان: قلق بشأن المياه

لا تساهم بوتان في تغير المناخ، لكنها تعاني وتكافح بشكل متزايد من عواقبه، كذوبان الأنهار الجليدية والأمطار الموسمية غير المنتظمة والجفاف والفيضانات والتي تدمر المحاصيل بشكل متكرر. لكن الدولة الصغيرة تحارب أزمة المياه بأفكار جيدة.
طبيعة وبيئة٢٦ يونيو ٢٠٢٢06:30 دقيقة