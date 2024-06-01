الحيوانات الغازية: القتل لحماية البيئة؟

طبيعة وبيئةالولايات المتحدة الأمريكيةالحيوانات الغازية: القتل لحماية البيئة؟To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoطبيعة وبيئةالولايات المتحدة الأمريكية2024/6/1١ يونيو ٢٠٢٤تسبب الخنازير المتوحشة أضرارًا جسيمة في تكساس. فهي تتكاثر بسرعة وتلتهم محاصيل المزارعين. فكيف يمكن التخلص منها؟ قتلها واستهلاكها؟ كما تعاني مناطق أخرى من العالم أيضًا من الأنواع التي تم جلبها. وفي كثير من الأحيان لم يعد من الممكن القضاء عليها.https://p.dw.com/p/4gT3xإعلان