الحيوانات الغازية: القتل لحماية البيئة؟

2024/6/1 ١ يونيو ٢٠٢٤

تسبب الخنازير المتوحشة أضرارًا جسيمة في تكساس. فهي تتكاثر بسرعة وتلتهم محاصيل المزارعين. فكيف يمكن التخلص منها؟ قتلها واستهلاكها؟ كما تعاني مناطق أخرى من العالم أيضًا من الأنواع التي تم جلبها. وفي كثير من الأحيان لم يعد من الممكن القضاء عليها.