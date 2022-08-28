 الحيوانات: أيها أكثر ذكاءً؟ | المستقبل الآن | DW | 04.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

الحيوانات: أيها أكثر ذكاءً؟

هل كبر حجم الدماغ يعني ارتفاع نسبة الذكاء؟ يبدو هذا صحيحًا. لكن، ما الذي يجعل أدمغة بعض الحيوانات تنمو، وأدمغة البعض الآخر أصغر؟ هذا ما تبحث فيه عالمة في مجال الأحياء التطورية.

المزيد من المركز الإعلامي

Maske

التنفس بشكل أفضل: كمامات مزودة بمستشعر ثاني أكسيد الكربون 28.08.2022

Virenbahn

الهباء الجوي خلال الرحلات الجوية والبرية 28.08.2022

Zuschauerfrage, Reisekrank

اسأل! لماذا يصاب البعض بدوار السفر؟ 28.08.2022

Flugangst

التغلب على الخوف من الطيران عبر التنويم المغناطيسي 28.08.2022

المزيد المستقبل الآن

© psdesign1 - Fotolia.com

اِسْأَل. كيف تتواصل الخلايا فيما بينها؟ 04.09.2022

Stressed woman

كيف يدرك الذكاء الاصطناعي مشاعر الإنسان؟ 04.09.2022

Baby: Eine Hand hält die Hand eines Neugeborenen. © MAK - Fotolia.com baby finger geborgenheit halten hand herz herzen kind mutter neugeborenes nähe schlafen schützen streicheln säugling vertrauen Eingestellt am 26.1.2012

قوة اللمسات الناعمة 04.09.2022

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - هل الذكاء الاصطناعي قادر على إدراك المشاعر؟ 04.09.2022

اقرأ أيضا

Humanoid robot hand with human brain isolated on the black background. 3d illustration.

علماء يطورون ذكاء اصطناعيا جديدا يعمل بشكل أقرب للمخ البشري 14.08.2022

لا تتوقف محاولات العلماء لتطوير الذكاء الاصطناعي ومحاولة جسر الهوة بينه وبين الذكاء البشري. في تجارب حديثة لاحظ العلماء أن بعض برامج الذكاء الاصطناعي بدأت في العمل بشكل قريب للغاية من المخ البشري.