المستقبل الآن

الحيوانات: أيها أكثر ذكاءً؟

هل كبر حجم الدماغ يعني ارتفاع نسبة الذكاء؟ يبدو هذا صحيحًا. لكن، ما الذي يجعل أدمغة بعض الحيوانات تنمو، وأدمغة البعض الآخر أصغر؟ هذا ما تبحث فيه عالمة في مجال الأحياء التطورية.