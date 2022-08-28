الحيوانات: أيها أكثر ذكاءً؟

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هل كبر حجم الدماغ يعني ارتفاع نسبة الذكاء؟ يبدو هذا صحيحًا. لكن، ما الذي يجعل أدمغة بعض الحيوانات تنمو، وأدمغة البعض الآخر أصغر؟ هذا ما تبحث فيه عالمة في مجال الأحياء التطورية.
لا تتوقف محاولات العلماء لتطوير الذكاء الاصطناعي ومحاولة جسر الهوة بينه وبين الذكاء البشري. في تجارب حديثة لاحظ العلماء أن بعض برامج الذكاء الاصطناعي بدأت في العمل بشكل قريب للغاية من المخ البشري.
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