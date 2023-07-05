 الحيد المرجاني العظيم .. نصب تماثيل جديدة تحت الماء! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 05.07.2023

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منوعات

الحيد المرجاني العظيم .. نصب تماثيل جديدة تحت الماء!

تم نصب ثمانية تماثيل جديدة تزن العديد من الأطنان عند الحيد المرجاني العظيم في استراليا. على الزوار الغوص إلى الأعماق حتى يتسنى لهم رؤيتها ولكن لا يسمح لهم بلمسها مثلما هو الحال مع الشعاب المرجانية!

نصب منحوتات جديدة للفنان جيسون ديكيرس تايلور تحت الماء

نصب منحوتات جديدة للفنان جيسون ديكيرس تايلور تحت الماء

متحف من نوع خاص! على زواره النزول تحت الماء والغوص وسط الشعاب المرجانية الأسترالية. والآن تنتظرهم المزيد من المنحوتات هناك للاستمتاع بمشاهدتها. فقد زاد عدد تماثيل المتحف الفني تحت الماء الواقع قبالة سواحل كوينز لاند، بعد أن جرى نصب ثمانية تماثيل جديدة تزن العديد من الأطنان في حيد جون بروير ريف وهو جزء من الحيد المرجاني العظيم الأسترالي.

تماثيل جديدة تحت الماء!

"حراس المحيط" (أوشن سنتينالز) هي تماثيل أشرف عليها الباحثون البحريون وعلماء البيئة وهي مصنوعة مما يصفها القائمون على الحياة البحرية بخرسانة خاصة صديقة للبيئة التي تأخذ شكل البيئة الطبيعية بمضي الوقت.

تم افتتاح المتحف الآن بشكل رسمي ويسمح للزوار بالغوص إلى هناك.

تم افتتاح المتحف الآن بشكل رسمي ويسمح للزوار بالغوص إلى هناك.

ومثلما هو الحال مع الأعمال الفنية القائمة في المتحف الفني تحت الماء -الذي يضم المشتل المرجاني الذي تبلغ زنته 158 طنا- يجب الغوص إلى الأعماق لرؤية التماثيل الجديدة. ومثلما هو الحال مع الشعاب المرجانية، من غير المسموح اللمس.

 غير أن المرء لا يحتاج للغوص من أجل زيارة المتحف، ونظرا لأن البحر هناك ليس عميقا للغاية يمكن لممارسي السباحة القاء نظرة خاطفة على التماثيل. وتغادر رحلات القوارب إلى الأعمال الفنية الواقعة على بعد نحو 75 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي الأسترالي، من بلدات تاونسفيل، وألفا ونيلي باي.

لا يسمح للزوار بلمس التماثيل مثلما هو الحال مع الشعاب المرجانية

لا يسمح للزوار بلمس التماثيل مثلما هو الحال مع الشعاب المرجانية

في عام 2021، هددت اليونسكو بإدراج الحاجز المرجاني العظيم، أحد مواقع التراث العالمي منذ عام 1981، في قائمة المواقع "المعرضة للخطر"، ما أزعج بشدة الحكومة الأسترالية السابقة التي عملت على التصدي للإجراء دبلوماسياً.

عائدات مهمة للسياحة

التماثيل الجديدة تزن العديد من الأطنان

التماثيل الجديدة تزن العديد من الأطنان

ومؤخراً رحبت اليونسكو بـ"الالتزامات الرسمية" التي قطعتها أستراليا لاستثمار حوالى ثلاثة مليارات دولار لحماية الحيد المرجاني العظيم، الذي تريد كانبيرا تجنب إدراجه بين مواقع التراث العالمي "المعرضة للخطر". وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان "يُسعدني أن الحوار المستمر بين خبرائنا والسلطات الأسترالية ينعكس الآن من خلال التزامات رسمية".

الحاجز المرجاني العظيم هو أحد مواقع التراث العالمي منذ عام 1981

الحاجز المرجاني العظيم هو أحد مواقع التراث العالمي منذ عام 1981

 بالإضافة إلى قيمته التي لا تقدر بثمن من وجهة نظر طبيعية أو علمية، تشير التقديرات إلى أن الحاجز المرجاني الذي يمتد بطول أكثر من 2300 كيلومتر، يدرّ عائدات بقيمة 4,8 مليارات دولار لقطاع السياحة الأسترالي. في كانون الأول/ديسمبر 2021، قال الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إن تغير المناخ يشكّل أكبر تهديد لعجائب الطبيعة، وضمّ الحاجز المرجاني العظيم إلى قائمة المواقع المصنفة على أنها في وضع "حرج". وشهد الحاجز المرجاني العظيم بالفعل ثلاث موجات ابيضاض خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما اختفى نصف الشعاب المرجانية منذ عام 1995 بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه.

(د.ب أ / أ.ف.ب / إ.م)

  • Between Music recording their album Aquasonic under the water (Getty Images/AFP/J, Nackstrand)

    5 أشياء مدهشة يمكنك القيام بها تحت الماء!

    طبول إيقاعية مختلفة

    قامت الفرقة الموسيقية الدنماركية "Between Music" بتطوير أدوات موسيقية مخصصة للعزف تحت الماء، بما فيها أدوات مثل آلة الهيدرولوفون وآلة الأورغن وآلة الكريستالفون (وهي عبارى عن آلة موسيقية تنتج الأصوات من الزجاج) وآلة الهرمونيكا وحتى طبل خاص. وتم تسجيل ألبومهم "Aquasonic" في حوض سباحة بدرجة حرارة الماء 35 درجة. كما استخدموا تقنية صوتية خاصة لتسجيل الغناء.

  • Aquascaping (DW)

    5 أشياء مدهشة يمكنك القيام بها تحت الماء!

    حديقة مائية

    أحواض مائية من غير أسماك، هواية الأكواسكابينغ (aquascaping)، التي من خلالها يمكنك إنشاء مناظر طبيعية تحت الماء. ويمكنك من خلال هذه الهواية تزيين الأحواض المائية ليس فقط بالنباتات ولكن أيضا بالحجارة والجذور والخشب ومن غير أسماك.

  • Underwater restaurant The Pearl in Brussels (DW)

    5 أشياء مدهشة يمكنك القيام بها تحت الماء!

    عشاء بقاع المسبح

    يقع المطعم البلجيكي "The Pearl" ببروكسل في واحدة من أعمق حمامات السباحة في العالم. للوصول إلى العمق، يضطر الضيوف للبس بزة خاصة ثم الغوص بعمق خمسة أمتار عن طريق كبسولة. وفي قائمة الماكولات، بالطبع هناك ماكولات بحرية، بطبيعة الحال. كل وجبة يجب أن تكون مجهزة بشكل فردي وتوضع في زجاج مضاد للماء، ويبلغ السعر 100 € للشخص الواحد.

  • Jason deCaires Taylor - Museo Atlántico (Jason deCaires Taylor - creator & photographer)

    5 أشياء مدهشة يمكنك القيام بها تحت الماء!

    الفن تحت الماء

    افتتح النحات البريطاني جيسون ديكيرس تايلور في 2016 مشروعه الجديد قبالة ساحل لانزاروت في جزر الكناري. ويشمل متحف "Museo Atlántico" أكثر من 200 تمثال مغمور في قاع الماء بعمق 14 متر. وصُنعت اللوحات والمظاهر والمنحوتات الجماعية من مواد صديقة للبيئة بحيث يتسنى للحيوانات البحرية التجول فيها.

  • Underwater marriage in Berlin (MICHAEL KAPPELER/AFP/Getty Images)

    5 أشياء مدهشة يمكنك القيام بها تحت الماء!

    الزواج تحت الماء

    وحتى الزوارج بإمكانك إجراءه في قاع الماء بقائمة مثيرة من الضيوف في حفل الزفاف: أسماك ملونة وفرس البحر وحتى أسماك القرش! في الواقع، هناك إمكانية واسعة للزواج في أحواض السمك في الكثير من بلدان أوروبا.