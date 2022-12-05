الحياة في منزل كهفي

الأهرامات وبابل.. تغير المناخ يهدد آثار الشرق الأوسط

مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي، يزداد الاحترار في الشرق الأوسط أسرع بمرتين من المعدل العالمي، ما يشكل خطرا على آثار الشرق الأوسط مثل أهرامات الجيزة، مقارنة بالآثار في بقاع أخرى من العالم.