 الحياة في منزل كهفي | المستقبل الآن | DW | 11.12.2022

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المستقبل الآن

الحياة في منزل كهفي

عادة ما تكون بيوتنا على سطح الأرض. لكنها في أغلب الأحيان لا تكون مستدامة بالفعل. لكن من شأن المنازل الكهفية التي تبنى تحت الأرض تقريباً، أن توفر الطاقة.

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الطاقة الكهرومائية من مزارع الأسماك 11.12.2022

Auf dem Gelände des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) wird am Dienstag (28.08.2012) der neu entwickelte Celitement gezeigt. Bei der neuen Produktionsmethode des Zements fällt etwa 50 Prozent weniger Treibhausgas CO2 an. Der Zement entsteht nicht in einem Ofen bei 1450 Grad, sondern er wird in dem neuen Verfahren bei nur etwa 200 Grad geköchelt. Anfang 2014 soll gemeinsam mit einem Industriepartner das erste kommerzielle Celitementwerk entstehen. Foto: Uli Deck dpa/lsw (zu lsw Korr vom 30.08.2012 Bauen mit gutem Gewissen - KIT entwickelt grünen Beton) +++(c) dpa - Bildfunk+++

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