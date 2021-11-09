الحياة في ظل انعدام الجاذبية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يقول رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر إن الرياضيات في الفضاء الخارجي أكثر صعوبة منها على الأرض.
لماذا؟ وما تأثير انعدام الجاذبية على جسم الإنسان؟
تحتل الحرب على أوكرانيا مكانة بارزة في نشرات الأخبار والنقاشات العائلية وحوارات زملاء العمل، لكن رائد فضاء أمريكي كشف عن نقاشات حول نفس الموضوع على متن محطة الفضاء الدولية مع رواد فضاء من روسيا.
وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعاً للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية مدتها أسبوع. ورحبت وكالة "ناسا" بما وصفته بـ "إطلاق تاريخي" معتبرة إياه بداية "لعهد جديد" في رحلات الفضاء التجارية.
ما لا يمكن حاليا حدوثه في الأرض يتحقق في الفضاء! رغم التوتر الحاد بين أمريكا وروسيا خصوصاً بعد غزو الأخيرة لأوكرانيا، استقبل رواد الفضاء الأمريكيون بمحطة الفضاء الدولية زملاءهم الروس بهتافات وعناق، قبل تذوق أكلة ألمانية!
ضمن مهندس بيانات يبلغ من العمر 42 عاماً، كان ضمن أول طاقم رواد فضاء من المدنيين يصل للفضاء الخارجي أمس، دخول تاريخ الطيران في الفضاء، من خلال تصرف مرح أثناء طيرانهم بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة فوق أوروبا. فماذا فعل؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول