 الحياة في ظل انعدام الجاذبية | المستقبل الآن | DW | 17.04.2022

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المستقبل الآن

الحياة في ظل انعدام الجاذبية

يقول رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر إن الرياضيات في الفضاء الخارجي أكثر صعوبة منها على الأرض. لماذا؟ وما تأثير انعدام الجاذبية على جسم الإنسان؟

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