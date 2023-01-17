الحياة في الظلام في العاصمة الأوكرانية كييف

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تعاني العاصمة الأوكرانية كييف في الليل بسبب انقطاع الكهرباء وحظر التجول. وتمثل فترة الليل خطرا على المشاه وتتسبب في حوادث للمارة. كاميرا دي دبليو زارت كييف وتحدثت مع المواطنين عن خبرتهم في التعامل مع الظلام.
استأنفت العاصمة الأوكرانية الخدمات الأساسية بعد أحدث موجة من الضربات الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية، حيث تحرك السكان في المدينة التي يخيم عليها الضباب واستعدوا لموسم العطلات وسط حالة من عدم اليقين.
تتزايد الهجمات الروسية ضد البنى التحتية في أوكرانيا الأمر الذي ألقى بظلاله على سبل الحياة في البلاد. وعلى وقع ذلك، بات مئات الآلاف من الأوكرانيين بلا كهرباء أو إمدادات للتدفئة. مراسل DW جان فيليب شولتس التقى مع عدد منهم.
قالت روسيا إنها منعت "هجوما أوكرانيا" على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، فيما قالت كييف إن قصفا روسيا تسبب في انفصال المحطة عن شبكة الكهرباء. الاتهامات المتبادلة تجدد المخاوف من احتمالية وقوع كارثة جديدة.
قالت مصادر أوكرانية إن صافرات الإنذار من غارات جوية انطلقت في عدة أجزاء من البلاد بعد أن شنت روسيا موجة واسعة من الهجمات الصارخية، وأن الهجمات استهدفت البنية التحتية فيما تم استخدام منظومة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات.
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