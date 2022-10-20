 الحياة في الظلام في العاصمة الأوكرانية كييف | DW الأخبار | DW | 17.01.2023

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الحياة في الظلام في العاصمة الأوكرانية كييف

تعاني العاصمة الأوكرانية كييف في الليل بسبب انقطاع الكهرباء وحظر التجول. وتمثل فترة الليل خطرا على المشاه وتتسبب في حوادث للمارة. كاميرا دي دبليو زارت كييف وتحدثت مع المواطنين عن خبرتهم في التعامل مع الظلام.

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