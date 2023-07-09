 الحياة على طريقة الإيطاليين | يوروماكس | DW | 16.07.2023

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يوروماكس

الحياة على طريقة الإيطاليين

مراسل يوروماكس برانت دينيس يستكشف أسلوب الحياة الإيطالي. أحد سكان نابولي يعرفه على مدينة نابولي وكيفية التصرف كالسكان المحليين على الشاطئ وفي الحانات والشوارع قدر الإمكان.

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