الحياة على طريقة الإيطاليين

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مراسل يوروماكس برانت دينيس يستكشف أسلوب الحياة الإيطالي. أحد سكان نابولي يعرفه على مدينة نابولي وكيفية التصرف كالسكان المحليين على الشاطئ وفي الحانات والشوارع قدر الإمكان.
ضبط الأمن التركي في إسطنبول شحنة أموال مزيفة هي الأكبر في تاريخ تركيا، كانت في طريقها إلى بلدان أفريقية، فيما تدخلت القوات الخاصة الإيطالية ضد قراصنة على متن سفينة ترفع علم تركيا.
بركان خطير للغاية محط اهتمام علماء إيطاليين وإنجليز. العلماء لا يؤكدون أن الثوران سيكون قريبا، لكنهم يحذرون من أن الظروف باتت ملائمة. آخر ثوران لهذا البركان كان عنيفا للغاية ويعتقد أنه تسبب في انقراض جنس بشري.
من أوروبا إلى العالم العربي وأمريكا، تجتاح موجات من الحر الشديد العالم، وسط درجات حرارة قياسية وتحذيرات من حرائق. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من يوليو 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق.
وافقت السلطات الإيطالية على استقبال أكثر من مائة مهاجر عبر البحر أنقذتهم سفينة إنقاذ ألمانية في ميناء نابولي القريب بدلا من ميناء ريميني. من بين المهاجرين جثتين نقلا من على متن قارب.
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