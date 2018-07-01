الحياة طويلاً قد تحول الإنسان مستقبلا إلى "زومبي"!

حذر عالم بارز من أن زيادة العمر الافتراضي للإنسان قد تتسبب في تحول أعداد كبيرة منا في المستقبل إلى كائنات "زومبية"، ما دام الخبراء لم يتوصلوا بعد لحل لمشكل الخرف، حسب ما نقل موقع "تيليغراف" البريطاني.

وفي الوقت الذي تحاول فيه المختبرات في أنحاء العالم معالجة أسباب الخرف، نجد أن حوالي 850 ألف شخص في بريطانيا حالياً يعانون منه، وهو الرقم الذي من المتوقع أن يصل إلى مليون بحلول عام 2025، وفق ما نقله موقع "نيوزبيبر".

ماورو جياكا، الأستاذ في علوم القلب والأوعية الدموية بجامعة كينغز كوليدج في لندن، قال إن إبقاء الجسم على قيد الحياة لفترة أطول أمر لا طائل منه ما لم نتمكن من معرفة كيفية معالجة التنكس العصبي ومعرفة كيفية تجديد خلايا المخ.

وذكر موقع "نيوزبيبر" أنه بالرغم من إنفاق مليارات الجنيهات لوقف الخرف لدى كبار السن إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي علاج له.

وأشار المصدران السابقان إلى أن تفسير السبب وراء الخرف يمكن ربطه بالميتوكوندريا التي تعمل على حرق الأكسجين كوقود داخل الخلايا، هذا بالإضافة إلى كونها تنتج مركبات غير مستقرة تضر بالجزيئات المهمة داخل الجسم والبروتينات.

ويبدو أن الطريقة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها في الوقاية من الخرف هي الحد من تناول السعرات الحرارية لحوالي ثلثي الاستهلاك المعتاد، بالنسبة للبشر، وهو ما يعني إمكانية عيش الإنسان لربما لـ 180 عاما، حسب المصادر السابقة.

م.م/ ع.خ