المستقبل الآن

الحياة دون هواتف ذكية؟

نقضي في المتوسط مدة زمنية تُراوح بين 3 و4 ساعات يوميا مع هواتفنا الذكية، لكن هذا الرفيق الذي يبدو أنه لا غنى عنه سيأتي يوم لن يكون ذا أهمية في حياتنا، فكيف سيكون العالم بعد الهاتف الذكي؟