الحياة دون هواتف ذكية؟

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نقضي في المتوسط مدة زمنية تُراوح بين 3 و4 ساعات يوميا مع هواتفنا الذكية، لكن هذا الرفيق الذي يبدو أنه لا غنى عنه سيأتي يوم لن يكون ذا أهمية في حياتنا، فكيف سيكون العالم بعد الهاتف الذكي؟
لا يوجد هاتف ذكي في العالم، قد يصمد أمامه. إنه برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي كشف عنه قبل عام. هل تستفيد منه المخابرات الألمانية الداخلية والخارجية أيضا؟ ولماذا تلتزم الحكومة الألمانية الصمت فيما يتعلق باستخدامه؟
"الذاكرة الممتلئة" أمر يزعج مستخدمي هواتف آندرويد لاسيما الهواتف الأقدم والأرخص. بعض الحيل البسيطة تقدم الحل وتمكنك بضغطة واحدة، من الحصول على مساحات تخزين إضافية في هاتفك.
تقوم الصين بتطوير نظام مراقبة رقمي ضخم. سيمكن الدولة من تجميع كميات هائلة من بيانات مواطنيها الذين يبدون استعدادهم للمشاركة في هذا النظام. فالعروض عملية ومغرية لأن كل من يلتزم بالقواعد يحصل على مكافآت.
قام باحثون بتوظيف الذكاء الإصطناعي للتعرف على العدوى بفيروس كورنا من خلال السعال، فهل هذا يعني أننا في المستقبل قد نستطيع تشخيص أنفسنا بأنفسنا من خلال كحة قصيرة صباح كل يوم في الهاتف الذكي؟
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