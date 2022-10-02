 الحياة دون هواتف ذكية؟ | المستقبل الآن | DW | 09.10.2022

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المستقبل الآن

الحياة دون هواتف ذكية؟

نقضي في المتوسط مدة زمنية تُراوح بين 3 و4 ساعات يوميا مع هواتفنا الذكية، لكن هذا الرفيق الذي يبدو أنه لا غنى عنه سيأتي يوم لن يكون ذا أهمية في حياتنا، فكيف سيكون العالم بعد الهاتف الذكي؟

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