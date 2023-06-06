 الحياة تدب مجددا في قطاع السياحة بتونس | DW الأخبار | DW | 07.06.2023

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DW الأخبار

الحياة تدب مجددا في قطاع السياحة بتونس

تأمل السلطات التونسية في أن يحقق قطاع السياحة أرقاما جيدة هذا الموسم تسهم في إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من أزمة حادة تفاقمت بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى إفلاس عدد كبير من المؤسسات السياحية وفقد الآلاف لوظائفهم.

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