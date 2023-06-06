الحياة تدب مجددا في قطاع السياحة بتونس

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تأمل السلطات التونسية في أن يحقق قطاع السياحة أرقاما جيدة هذا الموسم تسهم في إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من أزمة حادة تفاقمت بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى إفلاس عدد كبير من المؤسسات السياحية وفقد الآلاف لوظائفهم.
مصر والمغرب وتونس وجهات سياحية تقليدية في جنوب المتوسط. تسعى هذه الدول إلى ضمان موسم سياحي قوي مع نهاية جائحة كورونا وانتعاش حركة النقل الجوي. المؤشرات إيجابية لكن التحديات كذلك قائمة. فكيف سيكون موسم 2023؟
رئيسة الحكومة الإيطالية تعلن خلال زيارة إلى تونس عن تمويلات ايطالية سخية وسعي لمساعدة تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة نحو ملياري دولار. وأكدت أن روما ستنظم مؤتمرا دوليا لبحث قضية الهجرة غير القانونية.
يستمر نزيف الليرة التركية، بعد أن فقدت 80% من قيمتها خلال 5 سنوات، لأسباب عدة في مقدمتها سياسة أردوغان التي تعطي الأولوية لسياسة الفائدة المنخفضة رغم التضخم. ويرى خبراء أنه "لا حل يلوح في الأفق". فهل تم تعويم الليرة سرا؟
لا يختلف أحد على وجود أزمة دقيق في تونس. الرئيس قيس سعيّد يرجع المشكل إلى جهات سياسية وإلى المحتكرين، لكن هناك من يؤكد أن الأزمة بنيوية وتمس قطاع الحبوب منذ مدة.
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