الحوثيون: 70 قتيلا و50 وجريحا في قصف للتحالف على مدينة ذمار اليمنية

قال يوسف الحاضري، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ):"حتى الآن تم انتشال 120 أسيرا من تحت الأنقاض، بينهم 70 قتيلاً و 50 جريحا". وأوضح الحاضري، أن عدد الأسرى الذين كانوا بداخل مبنى كلية المجتمع 185 أسيرا، لا يزال 65 منهم تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان إن عدد الغارات التي استهدفت المبنى الذي حوله الحوثيون إلى سجن للأسرى المناهضين لهم، وصل إلى 12 غارة جوية. وأكد الشهود أن ثلاثة مباني بداخل الكلية كانت مكتظة بالأسرى، دٌمرت بشكل كبير، ولا تزال الجثامين منتشرة على الأرض. وكان عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، قد ذكر في وقت سابق اليوم أن "السجن الذي تم استهدافه اليوم معروف لدى العدو (التحالف) ولدى لجنة الصليب الأحمر إذ قامت بزيارته عدة مرات". وأعلنت قيادة التحالف العربي اليوم استهداف "موقع عسكري للمليشيات الحوثية بذمار"، مشيرة إلى أنه " مخزن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادي".

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من جهتها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق من التقارير حول استهداف "مركز احتجاز" في ذمار، مؤكدة انها أرسلت فرقا طبية ومئات من أكياس الجثث إلى الموقع.

وقال التحالف في بيان بثّته قناة "الاخبارية" الحكومية السعودية أنه قام "بتدمير موقع تابع لميليشيا الحوثي بذمار يحتوي على مخازن لطائرات بدون طيار". وبحسب التحالف فإن الموقع أيضا "يحتوي على صواريخ دفاع جوي معادية". وأضاف التحالف "اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين في عملية الاستهداف بذمار".

ا.ف/ ح.ز (د.ب.أ / أ.ف.ب)