الحوثيون يوافقون على "السماح" بإنقاذ ناقلة نفط بعد مهاجمتها

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الحوثيين في اليمن وافقوا على "هدنة مؤقتة" لإتاحة إنقاذ ناقلة نفط متضرّرة في البحر الأحمر، وسط مخاوف من أن يتسبب تسرب حمولتها في كارثة بيئية. والحوثيون ينفون الموافقة على "هدنة"!

قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة الأربعاء (28 أغسطس/ آب 2024) إن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران وافقت على "هدنة مؤقتة" للسماح بوصول زوارق قطر وسفن إنقاذ إلى ناقلة النفط المتضررة بالبحر الأحمر "سونيون" التي ترفع علم اليونان، والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن مهاجمتها .



وأضافت البعثة الإيرانية أن عدة دول: "تواصلت لتطلب من أنصار الله (الحوثيين) هدنة مؤقتة لدخول زوارق القطر وسفن الإنقاذ إلى منطقة الحادث"، مؤكدة موافقة أنصار الله على هذا الطلب".

بيد أن المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام قال لرويترز بأنه "تم السماح" بسحب السفينة "تفاديا لوقوع أضرار بالبيئة البحرية"، مؤكد أنه " لا توجد هدنة مؤقتة ولا شيء. فقط لسحب السفينة وانتهى الأمر".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد قالت الثلاثاء إن عددا من المقذوفات ضرب الناقلة "سونيون" الأسبوع الماضي قبالة مدينة الحديدة الساحلية باليمن، والنيران لا تزال مشتعلة فيها وإن النفط يتسرب منها على ما يبدو. إلا أن مسؤولا أمريكيا، طلب عدم الكشف عن هويته، قال لرويترز إن مادة مجهولة تتسرب من السفينة.

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لكن مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر المعروفة باسم "أسبيدس" قالت الأربعاء إنه لا يوجد أي تسرب نفطي في محيط الناقلة كما أنها لا تزال راسية ولم تنجرف. وحذرت "أسبيدس" من أن السفينة "التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل الآن خطرا ملاحيا وبيئيا ".

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو"، التي تديرها القوات البحرية البريطانية، إن ثلاث حرائق اندلعت على متن الناقلة وتعطّل محرّكها، مشيرة إلى أن إلى أن السفينة "تنجرف على ما يبدو".

وكانت جماعة الحوثي، قد بثت الجمعة الماضية، مشاهد الحريق في السفينة اليونانية، التي كانت ـ وفق البنتاغون ـ تبحر من العراق إلى اليونان وعلى متنها مليون برميل من النفط الخام.

ع.ج.م/ع.غ (رويترز، أ ف ب)