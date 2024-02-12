الحوثيون يواصلون هجماتهم على السفن رغم الضربات الأمريكية

غداة ضربات أمريكية أعلن الحوثيون استهداف سفينة في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب تقارير من وكالتين بريطانيتين للأمن البحري بأن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين أثناء مرورها في مضيق باب المندب الإستراتيجي.

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان نقله التلفزيون الاثنين (12 شباط/فبراير 2024) "استهداف سفينةِ +ستار أيرس+ (Star Iris) الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، قائلاً إن "الإصابة دقيقة ومباشرة".

وكانت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري قد أفادتا أن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين أثناء مرورها في مضيق باب المندب الإستراتيجي في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، إنها تلقت "تقريراً عن حادثة على بُعد 40 ميلاً بحرياً إلى جنوب المخا في اليمن". وأضافت أن "القبطان أبلغ أن سفينته هوجمت بصاروخين"، مشيرةً إلى أن طاقم السفينة بخير وأن السفينة واصلت مسارها إلى ميناء توقفها التالي.

من جهتها، أفادت وكالة أمبري البريطانية للأمن البحري أيضاً أن ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال "استُهدفت بصواريخ في حادثتين منفصلتين" في غضون 20 دقيقة و"ورد أنها أصيبت وتعرضت لأضرار مادية على الجانب الأيمن"، لافتة إلى أن السفينة كان على متنها فريق أمني مسلح خاص.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

ولمحاولة ردعهم، شنّت القوّات الأمريكية والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي. وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق. وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".

والأحد أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت السبت ضربات جديدة استهدفت أسلحة للحوثيين في اليمن كانت بحسب واشنطن معدة لمهاجمة سفن في البحر الأحمر. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان "في 10 شباط/فبرايرنفذت (القوات الأمريكية) بنجاح ضربات دفاع عن النفس".

وأضافت أن الغارات وقعت شمال مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن واستهدفت زورقين بحريين مسيّرين بالإضافة إلى ثلاثة أنظمة صواريخ منقولة مضادة للسفن "كان يجري الإعداد لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر". وتابعت "حددت سنتكوم هذه الصواريخ في مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية وسفن تجارية في المنطقة".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)