الحوثيون يعلنون قصف مواقع سعودية حساسة والرياض تلتزم الصمت

ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الاثنين (الخامس من آب/أغسطس 2019) أن سلاح الجو المسير التابع للقوات الحوثية نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم القوات الحوثية العميد يحيى سريع قوله إن "العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بدون طيار في مطار نجران وكانت الإصابة مباشرة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف المتحدث أن "العملية الثانية استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة".

ولم يرد حتى الأن أي تأكيد أو نفي من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وسبق أن شنّ الحوثيون على السعودية هجمات عدة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت منشآت حيوية في المملكة، وتقول السعودية إنها دفاعاتها تصدت لغالبية الضربات، لكنّها لم تتمكن من التعامل مع أخرى.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/رويترز، أ ف ب)