 الحوثيون يعلنون قصف مواقع سعودية حساسة والرياض تلتزم الصمت | أخبار | DW | 05.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الحوثيون يعلنون قصف مواقع سعودية حساسة والرياض تلتزم الصمت

ذكر وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية أن الحركة شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية، لكن الجانب السعودي لم ينف أو يؤكد وقوع ضربات على داخل البلاد.

Saudi Arabien Huthi-Rebellen greifen Flughafen Abha an (Getty Images/AFP)

صورة من الأرشيف لمطار أبها السعودي الذي أستهدفه الحوثيون في وقت سابق هذا العام

ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الاثنين (الخامس من آب/أغسطس 2019) أن سلاح الجو المسير التابع للقوات الحوثية نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم القوات الحوثية العميد يحيى سريع قوله إن "العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بدون طيار في مطار نجران وكانت الإصابة مباشرة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف المتحدث أن "العملية الثانية استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة".

ولم يرد حتى الأن أي تأكيد أو نفي من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وسبق أن شنّ الحوثيون على السعودية هجمات عدة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية  استهدفت منشآت حيوية في المملكة، وتقول السعودية إنها دفاعاتها تصدت لغالبية الضربات، لكنّها لم تتمكن من التعامل مع أخرى.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/رويترز، أ ف ب)

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


مختارات

وجهة نظر: الإمارات.. من دولة رائدة إلى بؤرة مشاكل  

السعودية ـ إلغاء تدريجي لـ"الوصاية" وإسقاط قيود السفر عن المرأة

ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن المملكة أعلنت عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية بما يمنح المرأة حق الحصول على جواز السفر دون اشتراط موافقة "ولي الأمر"، وتقر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل. (02.08.2019)  

عدن بين الحوثيين والتحالف.. لماذا لم يتوقف نزيف الدم؟

غموض وتعقيد وموقف ضبابي، هكذا يبدو الوضع في عدن، التي كان من المفترض أن تتحول للنموذج المثالي في اليمن. أطراف خارجية وحسابات اقتصادية وتطورات إقليمية مقلقة تلقي كلها بظلالها على الوضع في "العاصمة المؤقتة" للبلاد. (01.08.2019)  

النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

خلال رحلة فرارهم من الحرب وأشكال العنف الدائر في مناطقهم، يواجه النازحون اليمنيون ظروفا قاسية تفتقد لأدنى مقومات العيش. ويعد الأطفال، الفئة الأكثر تضرراً بسبب سوء التغذية وتفشي الأوبئة، فضلاً عن كافة أشكال الاستغلال. (28.02.2019)  

مواضيع ذات صلة

Saudi-Arabien Riad Prinzen Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Mohammed bin Salman

وجهة نظر: الإمارات.. من دولة رائدة إلى بؤرة مشاكل 05.08.2019

ما من صراع في المنطقة العربية إلا وانخرطت فيه الإمارات، لكن هذا سيرتد عليها حتماً بنتائج قد تكون وخيمة، كما يرى راينر هيرمان، محرر الشؤون السياسية في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، في هذا التعليق.

Jemen - Saudi Arabien - Jemenitische Einwanderer

معبر الوديعة.. معاناة اليمنيين على طريق المنفذ الوحيد مع السعودية 30.06.2019

الحرب في اليمن وضعت سكان البلد الفقير في الخليج أمام صعوبات ومعاناة لم يعرفوها من قبل، حتى المعابر على دول الجوار صارت تشكل مصدر خطر وقلق، كما هو الحال مع معبر "الوديعة" المنفذ الوحيد حاليا إلى السعودية.

Jemen Kindersoldaten

منظمة حقوقية يمنية: الحرب تدمر حاضر ومستقبل أطفال اليمن 16.07.2019

أكدت منظمة "مواطَنة لحقوق الإنسان" اليمنية غير الحكومية أن الحرب في هذا البلد "لا تدمر يمن الحاضر فحسب، بل كذلك مستقبله"، منددة بعواقب النزاع على الأطفال الذين يتم تجنيدهم بصورة متزايدة للمشاركة في القتال.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  