الحوثيون يعلنون خطف "سفينة شحن إسرائيلية" وإسرائيل تنفي

قالت إسرائيل اليوم الأحد (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن اختطفوا سفينة شحن في البحر الأحمر، ما يعرض ممرا عالميا للشحن للخطر. ولم يكن من بين طاقم السفينة أي إسرائيلي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

بيد أنّ المتمرّدين الحوثيين تحدثوا عن خطف "سفينة شحن إسرائيلية" في البحر الأحمر واقتيادها إلى السواحل اليمنية. وقال قيادي حوثي رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس مساء "اقتدنا سفينة شحن إسرائيلية إلى السواحل اليمنية" بدون إعطاء تفاصيل إضافية. وأضاف "سيصدر بيان رسمي خلال ساعات".

من جهته، أفاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه المتمرّدون، شرط عدم الكشف عن هويته، أنّ "الحوثيين خطفوا سفينة تجارية في البحر الأحمر ونقلوها إلى ميناء الصليف بالحديدة".

لكنّ الجيش الإسرائيلي نفى أن تكون السفينة إسرائيلية، وقال إنها "غادرت تركيا في طريقها إلى الهند وأفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة، وليس من بينهم إسرائيليون. إنها ليست سفينة إسرائيلية".

واعتبر أن "خطف سفينة شحن من قبل الحوثيين قرب اليمن في جنوب البحر الأحمر هو حادث خطير للغاية ذو عواقب عالمية".

وكان زعيم الحوثيين قال في الأسبوع الماضي إن قواته ستشن المزيد من الهجمات على إسرائيل ويمكنها استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ويطلق الحوثيون، وهم من حلفاء طهران، صواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة على إسرائيل تضامنا مع حركة حماس التي تقاتلها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

في غضون ذلك قال مكتب نتنياهو إن السفينة المحتجزة، التي لم يذكر اسمها، ليست مملوكة لإسرائيليين ولا تشغلها إسرائيل وليس من بين طاقمها الدولي إسرائيليون، مضيفا أنه لم يكن على متنها أي إسرائيلي.

وقال مسؤول أمريكي عسكري "نحن على علم بالوضع ونراقبه عن كثب".

وتابع مكتب نتنياهو "هذا عمل إرهابي إيراني جديد يمثل تصعيدا في عدوان إيران على مواطني العالم الحر، وله تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية".

وفيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر في وقت سابق إن حادث احتجاز السفينة وقع في البحر الأحمر، لم تعلق إيران على الواقعة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

سبق وأن أعلنت الجماعة استهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، مع إسقاط مسيرة أمريكية في البحر الأحمر.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا، رويترز)