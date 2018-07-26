الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبوظبي بطائرة بدون طيار

قال الحوثيون الموالون لإيران في اليمن اليوم الخميس (26 تموز/ يوليو 2018) إنهم هاجموا مطار أبوظبي بطائرة بدون طيار لكن لم يتضح بعد إن كان هناك أي أضرار أو ضحايا. لكن مسؤولا إماراتيا "نفى تقارير عن استهداف الحوثيين لمطار أبوظبي الدولي ويقول إن الحركة في المطار تسير بشكل طبيعي".

بيد أن مطار أبوظبي ذكر في تغريدة في وقت سابق اليوم "تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

ولم يتضح ما إن كان ذلك يشير لذات الواقعة. لكن المطار نفسه كتب في تغريدة لاحقة أنه سيواصل متابعة التطورات عن كثب وستحيط الجمهور بآخر المستجدات.

وكانت الإمارات قد ردت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على هجوم الحوثيين على سفينتين سعوديتين في باب المندب بالبحر الأحمر في تغريدة قائلا إن الهجوم "عمل غير مسؤول على الإطلاق". مشيرا إلى أن "تأثيره الفعلي يتجاوز المنطقة بكثير"، حسب تعبيره.

وأضاف قرقاش في كلمة أمام مؤتمر في لندن: "أعتقد أن هذا مثال يوضح ضرورة إنهاء استيلاء الحوثيين على حكم اليمن في صنعاء". وتابع قرقاش "السبيل الوحيد للتحرك للأمام هو السيطرة على الحديدة... ما نخطط له هو إعطاء الدبلوماسية كل فرصة ممكنة لضمان ذلك".

وكانت الإمارات قد أدانت اليوم الخميس في بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها بشدة الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط سعوديتان في البحر الأحمر. و قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الإماراتية( وام)، إن "هذا الاعتداء يعد عملا إرهابيا يعرض الملاحة الدولية للخطر، ويؤكد استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة و التجارة العالمية في البحر الأحمر وأعربت عن قلقها من الاستهداف المتكرر لخطوط الملاحة الدولية من قبلها".

يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك السعودية في التحالف العسكري العربي لإسقاط هيمنة الحوثيين المدعومين من إيران على اليمن عبر حملة عسكرية جوية وبرية لدعم ما تسميه الشرعية في اليمن، أي الدفاع عن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

في غضون ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي والرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أن تأثير التوترات الحاصلة عند مضيق باب المندب على نقل النفط الكويتي محدود. و قال في بيان، إن نحو 90 بالمئة من النفط الكويتي يتجه إلى دول جنوب شرق آسيا ولا يعبر باب المندب من الأساس.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)