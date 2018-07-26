الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبوظبي بطائرة بدون طيار

قال الحوثيون الموالون لإيران في اليمن اليوم الخميس (26 تموز/ يوليو 2018) إنهم هاجموا مطار أبوظبي بطائرة بدون طيار لكن لم يتضح بعد إن كان هناك أي أضرار أو ضحايا. لكن مسؤولا إماراتيا "نفى تقارير عن استهداف الحوثيين لمطار أبوظبي الدولي ويقول إن الحركة في المطار تسير بشكل طبيعي".
بيد أن مطار أبوظبي ذكر في تغريدة في وقت سابق اليوم "تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".
ولم يتضح ما إن كان ذلك يشير لذات الواقعة. لكن المطار نفسه كتب في تغريدة لاحقة أنه سيواصل متابعة التطورات عن كثب وستحيط الجمهور بآخر المستجدات.
وكانت الإمارات قد ردت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على هجوم الحوثيين على سفينتين سعوديتين في باب المندب بالبحر الأحمر في تغريدة قائلا إن الهجوم "عمل غير مسؤول على الإطلاق". مشيرا إلى أن "تأثيره الفعلي يتجاوز المنطقة بكثير"، حسب تعبيره.
وأضاف قرقاش في كلمة أمام مؤتمر في لندن: "أعتقد أن هذا مثال يوضح ضرورة إنهاء استيلاء الحوثيين على حكم اليمن في صنعاء". وتابع قرقاش "السبيل الوحيد للتحرك للأمام هو السيطرة على الحديدة... ما نخطط له هو إعطاء الدبلوماسية كل فرصة ممكنة لضمان ذلك".
وكانت الإمارات قد أدانت اليوم الخميس في بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها بشدة الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط سعوديتان في البحر الأحمر. و قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الإماراتية( وام)، إن "هذا الاعتداء يعد عملا إرهابيا يعرض الملاحة الدولية للخطر، ويؤكد استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة و التجارة العالمية في البحر الأحمر وأعربت عن قلقها من الاستهداف المتكرر لخطوط الملاحة الدولية من قبلها".
يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك السعودية في التحالف العسكري العربي لإسقاط هيمنة الحوثيين المدعومين من إيران على اليمن عبر حملة عسكرية جوية وبرية لدعم ما تسميه الشرعية في اليمن، أي الدفاع عن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
في غضون ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي والرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أن تأثير التوترات الحاصلة عند مضيق باب المندب على نقل النفط الكويتي محدود. و قال في بيان، إن نحو 90 بالمئة من النفط الكويتي يتجه إلى دول جنوب شرق آسيا ولا يعبر باب المندب من الأساس.
ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)
-
باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
أهمية منذ فجر التاريخ
لأن مضيق باب المندب يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، أحد أهم البحار من الناحية التجارية والاستراتيجية منذ قدم التاريخ، بدأ الصراع للسيطرة عليه وتأمين عبور السفن فيه منذ أقدم العهود، بداية من مصر القديمة (الفرعونية) ومرورا بالإمبراطوريات المتعاقبة، وحتى القوى العظمى والإقليمية في عصرنا الحاضر.
-
باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
باب الدموع
كلمة المندب في اللغة العربية تعني البكاء والنواح على الميت، ولذلك تُحكى حول سبب تسميته بباب المندب حكايات كثيرة، منها ما يُقال أن أمهات الأفارقة على الجانب الغربي، كن يقفن ينحن على أولادهن، الذين أخذهم العرب عبيدا، إلى الشاطئ الآخر من المضيق.
-
باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
داخل المياه الإقليمية لثلاث دول
وفقا للقانون الدولي فإن المياه الإقليمية لأي دولة عادة تمتد من ساحلها 12 ميلا بحريا (حوالي 22 كيلومتر) إلى داخل المياه. وبهذا يكون مضيق باب المندب واقعا ضمن المياه الإقليمية لثلاث دول، هي اليمن وجيبوتي وإريتريا، حيث يبلغ عرضه حوالي 30 كيلومتر بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيان غربا.
-
باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
اليمن والسيطرة على باب المندب
في قلب مضيق باب المندب تقع جزيرة بريم اليمينة، التي تقسمه إلى ممرين بحريين أحدها شرقي ضيق، عرضه أقل من 4 كيلومتر وآخر غربي واسع (حوالي 21 كيلومتر) لكن توجد به أيضا جزر أخرى صغيرة تجعل اتساعه أقل من 18 كيلومتر. ويقول العالم العراقي عبدالزهرة شلش العتابي إن من يسيطر على عدن بالدرجة الأولى وجيبوتي بالدرجة الثانية يسيطر على مضيق باب المندب.
-
باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
أهمية استراتيجية
رغم أهميته الاستراتيجية منذ القدم، ازداد مضيق باب المندب أهمية بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869، حيث أصبح الطريق الرئيسي للتجارة بين أوروبا وجنوب شرق آسيا بديلا عن طريق رأس الرجاء الصالح. وتعبر المضيق حاليا من الجنوب للشمال والشمال للجنوب نحو 21 ألف قطعة بحرية سنويا.
-
باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
الطريق الرئيسي لناقلات البترول
مع اكتشاف البترول في الجزيرة العربية في ثلاثينات القرن الماضي ازدادت أهمية باب المندب مرة أخرى حيث إنه يربط منطقة الانتاج (الجزيرة العربية) بمناطق الاستهلاك في أوروبا والولايات المتحدة. ويمر منه يوميا ما لا يقل عن 4 ملايين برميل نفط ، حسب الباحث المصري أحمد التلاوي.
-
باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
ثغرة أمن قومي لدول عديدة
يشكل أمن مضيق باب المندب مسألة أمن قومي بالنسبة لدول إقليمية مثل مصر وإسرائيل ودول الخليج العربية، خصوصا السعودية. وهناك مخاوف من سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران على المضيق. واعترفت مصر في عام 2016 بوجود قوات بحرية لها في باب المندب "لوقف إمدادات الحوثيين بالسلاح والمواد اللوجستية".ا
-
باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
القراصنة الصوماليون
قبل تهديد الحوثيين لأمن باب المندب كان هناك القراصنة الصوماليون، الذين ظهروا بقوة عام 2008، حيث بدأوا في مهاجمة السفن العملاقة في منطقة القرن الإفريقي مهددين الملاحة في باب المندب. غير أن التدخل الدولي جعل القرصنة تتراجع تماما منذ عام 2012.
-
باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
أهمية مزدوجة لدول الخليج
لا شك أن الاقتصاد العالمي يتأثر بأمن المضيق لكن بالنسبة لدول الخليج العربية فإن أمن باب المندب أهميته مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأميركية، ومن ناحية أخرى فإن تهديد أمنه الآن يأتي من الحوثيين المدعومين إيرانيا. وعندما هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين أعلنت السعودية (الأربعاء 25/7/2018) وقفا مؤقتا لمرور نفطها في باب المندب. وارتفعت أسعار النفط عالميا.
الكاتب: صلاح شرارة