الحوثيون يعلنون استهداف إسرائيل والأخيرة تؤكد "اعتراض صاروخ"

أعلن الحوثيون في اليمن استهداف جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية، فيما أكد الجيش الإٍسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخ أرض ـ أرض قبل اختراقه المجال الجوي لإٍسرائيل. والبحرية الأمريكية تقول إنها أسقطت مسيّرة قادمة من اليمن.

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء (السادس من كانون الأول/ديسمبر 2023)، استهداف منطقة إيلات في جنوب إسرائيل، بدفعة صواريخ باليستية. وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان "أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية" في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي إسرائيل.

وأضاف سريع أن القوات المسلحة اليمنية "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، وتنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".

من جانبه أعلن الجيش الإٍسرائيلي عن تفعيل الإنذارات في منطقة مدينة إيلات، مشيرا إلى "إطلاق صاروخ أرض-أرض نحو دولة إسرائيل واعتراضه بنجاح من قبل نظام السهم"، دون ذكر مصدر إطلاق الصاروخ. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي على منصة "إكس" أن "الهدف لم يخرق المجال الجوي الإسرائيلي ولم يشكل أي تهديد على المواطنين".

ولأكثر من مرة، سبق أن أعلنت جماعة الحوثي استهداف منطقة إيلات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما يعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضها قبل وصولها، وفي الغالب لا يشير إلى مصدرها.

إسقاط مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين

وفي نفس السياق قال مسؤول دفاعي إن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي صباح اليوم الأربعاء.

وهذه هي المرة السادسة التي تطلق فيها البحرية الأمريكية النار على طائرات مسيرة في جنوب البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب في غزة ي السابع من تشرين الأول/أكتوبر وفي غمرة سلسلة هجمات على السفن التجارية في مياه الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة آمبري البريطانية للأمن البحري عن واقعة تتعلق بما يشتبه أن تكون طائرة مسيرة غربي ميناء الحديدة في اليمن. وحذرت الهيئة السفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه إنه لم تقع أضرار بسفن البحرية الأمريكية أو إصابات بين الأفراد الأمريكيين في الهجوم.

وقال الجيش الأمريكي يوم الأحد إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر.

وأعلنت حركة الحوثي يوم الأحد مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين "إسرائيليتين" في المنطقة، فيما نفت إسرائيل علاقتها بالسفينتين.

خ.س/ع.ج.م/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز)