الحوثيون يتحدثون عن إستهداف مطار دبي والإمارات تفند

هدد محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم الحوثيين في اليمن اليوم الاحد (الأحد 30 سبتمبر/ أيلول 2018) بتنفيذ "عمليات كبيرة" تستهدف مطارات دولة الإمارات. وقال عبد السلام، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "رغم تستر السلطات الإمارتية وإنكارها لما يحدث من إرباك في حركة الطيران في مطارتها، فإنها سترغم على الإقرار أمام عمليات أكبر ستطاله يوماً ما طالما استمر العدوان (عمليات التحالف العربي) والحصار على الشعب اليمني".

وأعلن الحوثيون في وقت سابق اليوم "استهداف مطار دبي الدولي بسلسلة غارات نفذتها طائرة مسيرة من نوع صماد3 ".

قال متحدث باسم مطار دبي اليوم "بالنظر إلى تقارير أوردتها مصادر مشكوك فيها هذا الصباح، فإن بوسع مطارات دبي تأكيد أن مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي دون أي تعطيل". وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين قالت إن طائرة مسيرة من طراز "صماد-3" شنت هجوما على المطار لكنها لم تورد أدلة.

وكان مسؤولون إماراتيون نفوا الشهر الماضي تقارير لوسائل إعلام تابعة للحوثيين أفادت بأن طائرة مسيرة للجماعة استهدفت مطار دبي. وأكدت السلطات الإماراتية أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي في مطار دبي الدولي.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إن "حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي ولا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي".

وإستنادا إلى قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين فان سلاح الجو المسير شن فجر اليوم الأحد هجوماً جوياَ بسلسلة غارات على مطار دبي الدولي. ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجو المسير، لم تسمه، أن "طائرة مسيرة من طراز /صماد3 / نفذت سلسلة غارات على مطار دبي الدولي الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كيلومتر".

وذكرت القناة أن "هذه هي المرة الثانية التي تُستهدف فيها دبي، العاصمة الاقتصادية للإمارات، ردا على مشاركتها في العدوان على اليمن وارتكاب مئات الجرائم بحق المدنيين منذ ما يقرب من أربعة أعوام".

ولم تتوافر معلومات من مصادر مستقلة حول المزاعم باستهدافمطار دبي.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)