الحوثيون يتبنون قصف معسكر بجنوب اليمن أودى بحياة العشرات

قال الحوثيون، الذين يسيطرون على صنعاء، إنهم شنوا هجوما بواسطة طائرة مسيّرة وصاروخ بالستي على ثكنة الجلاء العسكرية الواقعة على بعد نحو 20 كلم غرب العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عدن.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية أن 32 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم على عرض عسكري في مدينة عدن الساحلية اليمنية اليوم الخميس (الأول من أغسطس/آب). فيما كانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر طبي أن 17 شرطيا على الأقل قتلوا وجُرح العشرات في الهجوم الذي استهدف ثكنة عسكرية قرب عدن.

وقال مصدر عسكري موال للحكومة المعترف بها دوليا إن من بين القتلى قائدا عسكريا. وأكد مصدر أمني يمني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مقتل العميد منير اليافعي المكنى بـ "أبو اليمامة"، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني.

ورأي شاهد من رويترز تسع جثث على الأرض بعد أن ضرب انفجار معسكرا تابعا للقوات اليمنية المدعومة من الإمارات وهي عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين. وذكر الشاهد "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن... مجموعة ممن الجنود كانت تبكي عند جثة يعتقد أنها للقائد".

وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن الحركة استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة مسلحة وصاروخ باليستي متوسط المدى. وأضاف نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين أن "العرض العسكري الذى تم استهدافه في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الضالع وتعز". والمحافظتان تحت سيطرة الحوثيين.

وقال مصدر أمني إنه في هجوم منفصل في منطقة أخرى بعدن اليوم الخميس انفجرت سيارة ملغومة في مركز للشرطة مما أدى لمقتل ثلاثة جنود.

ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)