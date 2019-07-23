الحوثيون يؤكدون والتحالف ينفي قصف مواقع عسكرية حساسة بالسعودية

قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية، اليوم الخميس (25 يوليو/تموز) في بيان: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط".

وأضاف المالكي: "لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية (بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية)".

وكان موقع "المسيرة" التابع للميليشيات الحوثية قد قال نقلا عن متحدث القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع قوله إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة ونوعية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية.. مؤكدا أن العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية".

ع.ج.م (د ب أ)