 الحوثيون: غارات ″التحالف العربي″ قتلت أكثر من 16 ألف مدني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.09.2020

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أخبار

الحوثيون: غارات "التحالف العربي" قتلت أكثر من 16 ألف مدني

زعم الحوثيون أن غارات التحالف العربي قتلت أكثر من 16 ألف مدني في اليمن منذ بدء الحرب، غير أن مشروعا مستقلا يقدم أرقاما مغايرة.

الحرب في اليمن تسبب بسقوط آلاف القتلى الجرحى من المدنيين (غارة جوية قام بها التحالف العربي في صنعاء في يوليو الماضي)

الحرب في اليمن تسبب بسقوط آلاف القتلى الجرحى من المدنيين (غارة جوية قام بها التحالف العربي في صنعاء في يوليو الماضي)

قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن  اليوم الجمعة، إن غارات التحالف قتلت 16.771 مدنياً، منذ بدء الحرب في 26 آذار/ مارس 2015 حتى آب/ أغسطس الماضي.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، في  تقرير لها إن الغارات أصابت كذلك حوالي 26 ألف مدني وشرّدت ما يقارب أربعة ملايين و147 ألف و208 نازحين".

وأضاف التقرير أن الغارات "تسببت في استشهاد 3.747 طفلا و 2.355 امرأة"، متهما من وصفهم بـ "دول العدوان"، "بارتكاب 12 جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني". 

مختارات

رصدت منظمة حقوقية مقرها جنيف، في تقرير لها نشرته حصيلة "رهيبة" لضحايا فترة حرب اليمن من إعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان لقوا حتفهم، فيما وثقت المنظمة أكثر من ألف و586 انتهاكا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

رغم جهودالأمم المتحدة قبل 18 شهرا من تجنب كارثة محققة في اليمن، إلاّ أن أزيد من ثلث اليمنيين باتوا بسبب الحرب والأوبئة على شفى مجاعة محققة.

يرى عدد من المراقبين الألمان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى بقوة لتعزيز قبضته على الحكم، غير أن فيروس كورونا والانهيار التاريخي لأسعار النفط علاوة على الحرب في اليمن تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء.

وتختلف الأرقام التي قدمتها جماعة الحوثي عن تلك المذكورة في مشروع yemendataproject الذي يرصد جديد حرب اليمن أولا بأول. ويشير الموقع الذي يعمل بشكل مستقل أن عدد القتلى المدنيين منذ بدء الحرب يقترب من 9 آلاف، بينما يقترب عدد الجرحى من 10 آلاف.

وتابع التقرير الذي أصدرته جماعة الحوثي بأن "تلك الجرائم توزعت بين انتهاك السيادة الوطنية لليمن بشن عدوان جوي وبحري وبري والسيطرة على المنافذ والمطارات والموانئ، واحتلال الأراضي اليمنية بالمحافظات الجنوبية والجزر والسواحل وأجزاء من محافظتي مأرب والجوف". 

كما اتهم التقرير دول التحالف "باستهداف التجمعات السكانية بشن  غارات على الأسواق وصالات العزاء والأفراح والقرى ومخيمات النازحين، ما  تسبب في نزوح أكثر من أربعة ملايين".

ولم يصدر التحالف أي تعليق حول هذه الاتهامات حتى الآن.

وكانت منظمة حقوقية مقرها جنيف، قد وثقت  في تقرير لها حصيلة "رهيبة"  أكثر من ألف و586 انتهاكا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتقود السعودية منذ ست سنوات، تحالفا عربيا، ضد مسلحي الحوثيين في  اليمن، دعما للحكومة الشرعية، وذلك بعد أشهر من سيطرة جماعة الحوثي. غير أن بعض الدول جمدت عضويتها في التحالف أو قلّلت من أعداد قواتها فيه.

وكانت هيومن هيومن رايتس ووتش قد وثقت في تقريرها الأخير عن حرب اليمن ما لا يقل عن 90 غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية "تبدو غير مشروعة"، لافتة أن بعص الهجمات بدت متعمدة على المدنيين.

غير أن المنظمة ذاتها أشارت إلى أن الحوثيين أطلقوا مرارا قذائف مدفعية عشوائية وصواريخ بالستية عشوائية، وقد ترقى "بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب"، أكدت أن طرفي النزاع استخدموا الأطفال كجنود، فضلاً عن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية التي تسببت بقتل وجرح مئات المدنيين، وتورطهم إلى جانب قوات التحالف في التعذيب وعرقلة وصول المساعدات.

إ.ع/ع.ج.م

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


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