الحوثيون: غارات "التحالف العربي" قتلت أكثر من 16 ألف مدني

قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الجمعة، إن غارات التحالف قتلت 16.771 مدنياً، منذ بدء الحرب في 26 آذار/ مارس 2015 حتى آب/ أغسطس الماضي.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، في تقرير لها إن الغارات أصابت كذلك حوالي 26 ألف مدني وشرّدت ما يقارب أربعة ملايين و147 ألف و208 نازحين".

وأضاف التقرير أن الغارات "تسببت في استشهاد 3.747 طفلا و 2.355 امرأة"، متهما من وصفهم بـ "دول العدوان"، "بارتكاب 12 جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني".

وتختلف الأرقام التي قدمتها جماعة الحوثي عن تلك المذكورة في مشروع yemendataproject الذي يرصد جديد حرب اليمن أولا بأول. ويشير الموقع الذي يعمل بشكل مستقل أن عدد القتلى المدنيين منذ بدء الحرب يقترب من 9 آلاف، بينما يقترب عدد الجرحى من 10 آلاف.

وتابع التقرير الذي أصدرته جماعة الحوثي بأن "تلك الجرائم توزعت بين انتهاك السيادة الوطنية لليمن بشن عدوان جوي وبحري وبري والسيطرة على المنافذ والمطارات والموانئ، واحتلال الأراضي اليمنية بالمحافظات الجنوبية والجزر والسواحل وأجزاء من محافظتي مأرب والجوف".

كما اتهم التقرير دول التحالف "باستهداف التجمعات السكانية بشن غارات على الأسواق وصالات العزاء والأفراح والقرى ومخيمات النازحين، ما تسبب في نزوح أكثر من أربعة ملايين".

ولم يصدر التحالف أي تعليق حول هذه الاتهامات حتى الآن.

وكانت منظمة حقوقية مقرها جنيف، قد وثقت في تقرير لها حصيلة "رهيبة" أكثر من ألف و586 انتهاكا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتقود السعودية منذ ست سنوات، تحالفا عربيا، ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، دعما للحكومة الشرعية، وذلك بعد أشهر من سيطرة جماعة الحوثي. غير أن بعض الدول جمدت عضويتها في التحالف أو قلّلت من أعداد قواتها فيه.

وكانت هيومن هيومن رايتس ووتش قد وثقت في تقريرها الأخير عن حرب اليمن ما لا يقل عن 90 غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية "تبدو غير مشروعة"، لافتة أن بعص الهجمات بدت متعمدة على المدنيين.

غير أن المنظمة ذاتها أشارت إلى أن الحوثيين أطلقوا مرارا قذائف مدفعية عشوائية وصواريخ بالستية عشوائية، وقد ترقى "بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب"، أكدت أن طرفي النزاع استخدموا الأطفال كجنود، فضلاً عن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية التي تسببت بقتل وجرح مئات المدنيين، وتورطهم إلى جانب قوات التحالف في التعذيب وعرقلة وصول المساعدات.

إ.ع/ع.ج.م