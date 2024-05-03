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الحوثيون: سنستهدف السفن المتجهة لموانئ إسرائيل في أي منطقة

٣ مايو ٢٠٢٤

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الحركة قررت توسيع نطاق عملياتها لتشمل البحر الأبيض المتوسط، وأكد أن الحركة ستستهدف جميع السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل في أي منطقة يمكنها الوصول إليها.

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سفينة الشحن روبيمار مغمورة جزئيًا قبالة سواحل اليمن بعد هجوم صاروخي شنه الحوثيون عليها - 7 مارس 2024
قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الحركة ستستهدف "كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الاسرائيلية"صورة من: Khaled Ziad/AFP/Getty Images

قال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثي اليمنية إن الحركة ستستهدف جميع السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل في أي منطقة يمكنها الوصول إليها.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون اليوم (3 مايو/أيار 2024) أن الحركة أعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل، وقال: "نتابع تطورات العدوان الإسرائيلي والأمريكي والتحضير الجدي لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية ضد منطقة رفح ".

وتابع المتحدث العسكري أن الحركة ستستهدف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الاسرائيلية والمتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط "في أي منطقة تطلها أيدينا". وتابع "يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان".

وأكد بالقول "لن نتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في  غزة".

وتشن حركة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ نوفمبر/تشرين الثاني هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن في مضيق باب المندب وخليج عدن، وهما من قنوات الملاحة المهمة في البحر الأحمر، دعماً للفلسطينيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى كجماعة إرهابية.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار رحلاتها إلى طرق أطول وأعلى تكلفة حول جنوب أفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

 ع.ح/ع.ش (رويترز ، د ب أ)

 

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