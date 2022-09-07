 الحواسب كمصدر للطاقة | صنع في ألمانيا | DW | 28.09.2022

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صنع في ألمانيا

الحواسب كمصدر للطاقة

هناك مصدر حرارة واحد لم يستخدم تقريبا. يتعلق الأمر بحرارة أجهزة الكمبيوتر. فهي تنتج الطاقة كلما زادت حركة البيانات التي تقوم بمعالجتها. على الرغم من أن الكمبيوتر المنزلي يكفي فقط لتسخين غرفة صغيرة ، لا يزال هناك الكثير من الإمكانات في هذا المجال.

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