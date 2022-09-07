الحواسب كمصدر للطاقة

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هناك مصدر حرارة واحد لم يستخدم تقريبا. يتعلق الأمر بحرارة أجهزة الكمبيوتر. فهي تنتج الطاقة كلما زادت حركة البيانات التي تقوم بمعالجتها. على الرغم من أن الكمبيوتر المنزلي يكفي فقط لتسخين غرفة صغيرة ، لا يزال هناك الكثير من الإمكانات في هذا المجال.
تعد مجموعة "يونيبر" أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز، إذ تستورد ما يعادل 40 بالمئة من إمدادات الغاز في البلاد. لكن بعد قطع روسيا لإمدادات الغاز عبر نورد ستريم "تفاقمت" أوضاع الشركة، وأصبح تأميمها "ضرورة"، حسب الحكومة.
ثلاثة تسريبات في خطي الأنابيب الروسيين "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق. واشتباه واسع في "عمل تخريبي" وأزمة الطاقة في طريقها لتشتد.
من المتوقع أن تشهد الكنائس في ألمانيا شتاء صعباً، إذ أوصت أبرشية مدينة كولونيا بعدم تدفئة الكنائس لتوفير الطاقة. الأبرشية قالت إن ذلك قد يسهم أيضاً في حماية المناخ وزيادة المساعدات الموجهة للمحتاجين.
تقترب ألمانيا من تأميم شركة ثانية من شركات الطاقة المتعثرة. فبعد الاستحواذ على عملاق النفط "يونيبر"، ذكر موقع "شبييغل أونلاين" أن شركة "غازبروم جيرمانيا"، الفرع الألماني لغازبروم الروسي، سينتقل لملكية الدولة الألمانية.
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