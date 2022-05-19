الحميات الغذائية - ما هي الحمية الأنسب لفقدان الوزن؟

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الحميات الغذائية القاسية، وخفض الدهون/الكربوهيدرات، والصيام المتقطع - أي من هذه الحميات يمكنها حقا تقليل وزن الجسم؟ اختبار الحقائق.
العديد من الحميات الغذائية قد تكون معقدة ولا تناسب الجميع. موقع ألماني يكشف عن حمية صحية جديدة تعرف بـ "صيام الألوان" . وهذه الحمية ليست سهلة وتساعد على إنقاص الوزن فحسب، بل يمكن للمرء أيضاً أن يأكل حتى الشبع!
تعتمد حمية "تونون" على خطة تغذية بها كمية كبيرة من البروتين. ومعادلة تلك الحمية أو "الريجيم" هي تناول الكثير من البروتين مع الإقلال بشكل كبير من الكربوهيدرات والدهون. لكن هناك شكوك في جدواها وآثارها المضرة.
يجادل البعض أنهم اتبعوا العديد من الطرق من أجل خسارة الوزن الزائد، بيد أن الجسم يستعيد بدانته بمجرد الرجوع إلى تناول الطعام بشكل اعتيادي. فما العمل؟ نقدم اليك خمس نصائح لتخفيف وزنك دون أن تضطر لتجويع نفسك.
في نتيجة يتوقع أن تعيد الأمل إلى العديد من المصابين بمرض السكري، توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي خاص أظهر نتائج "واعدة" وقد يساعد بعض المرضى على التخلص من الأدوية.
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