الحميات الغذائية - ما هي الحمية الأنسب لفقدان الوزن؟

حمية غذائية فعّالة لمساعدة مرضى السكري

في نتيجة يتوقع أن تعيد الأمل إلى العديد من المصابين بمرض السكري، توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي خاص أظهر نتائج "واعدة" وقد يساعد بعض المرضى على التخلص من الأدوية.