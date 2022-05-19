 الحميات الغذائية - ما هي الحمية الأنسب لفقدان الوزن؟ | صحتك بين يديك | DW | 26.05.2022

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صحتك بين يديك

الحميات الغذائية - ما هي الحمية الأنسب لفقدان الوزن؟

الحميات الغذائية القاسية، وخفض الدهون/الكربوهيدرات، والصيام المتقطع - أي من هذه الحميات يمكنها حقا تقليل وزن الجسم؟ اختبار الحقائق.

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