 الحميات - إجهاد للجسم | صحتك بين يديك | DW | 02.02.2023

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صحتك بين يديك

الحميات - إجهاد للجسم

في العادة لا تساعد الحميات السريعة في إنقاص الوزن على المطويل المدى. بل تجهد الجسم و قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم وإفراز الكوكتيلات الهرمونية غير الصحية.

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