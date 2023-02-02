الحميات - إجهاد للجسم

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في العادة لا تساعد الحميات السريعة في إنقاص الوزن على المطويل المدى. بل تجهد الجسم و قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم وإفراز الكوكتيلات الهرمونية غير الصحية.
تعتبر السمنة في مرحلة الطفولة مزعجة بشكل خاص لأن الوزن الزائد غالبا ما يتسبب للأطفال بمواجهة مشاكل صحية وأمراض قد تكون خطيرة. ولكن ما علاقة الحرمان من الطعام في الطفولة باكتساب الوزن؟
يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على الصحة النفسية والصحة الجسم بشكل عام، فما علاقة التوتر باضطرابات الغدة الدرقية وصحتها وكيف تؤثر عليها؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
هل اكتسبت بضعة كيلوغرامات إضافية أثناء الوباء أو بسبب الوجبات الشهية خلال الإجازة الصيفية؟ فيما يلي نقدم لك بعض النصائح البسيطة للتخلص من السعرات الحرارية بسهولة، دون الاضطرار إلى الشعور بالجوع.
المشي في الغابات والمناطق الخضراء أو في الطبيعة له مفعول سحري على الانسان للتخلص من التوتر والإجهاد، بحسب دراسة. ووجد العلماء وجود رابط عكسي بين التنزه في أحضان الطبيعة وبين هرمون الكورتيزول، في حال المشي لمدة معينة.
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